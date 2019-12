California, prima convention mondiale dedicata alle sneakers. VIDEO

Provenienti da tutto il mondo gli appassionati di sneaker, il modello di scarpa creata per il tennis e altre attività sportive, si sono dati appuntamento ad Anaheim, in California. In massa venditori, designer e collezionisti hanno riempito gli stand della "Sneaker Con", la più grande mostra di sneaker al mondo che per la prima volta si è svolta nel Golden State americano. In vendita c'erano migliaia di paia stravaganti come le "Dog Walkers" da 300 dollari di Nike con pannelli a forma di cane e un finto strato di erba e le Nike MAG in edizione limitata del 2011, un modello ispirato al film cult "Ritorno al Futuro II" al costo di ben 10.000 dollari. (VEDI LA FOTOGALLERY)

Scarpe per ricchi collezionisti

Le "Dog Walkers" hanno attirato l'attenzione del collezionista Shahin Shamshiri, che possiede oltre 500 paia di scarpe da ginnastica, del valore di oltre 100.000 dollari. La maggior parte della sua collezione è composta da più versioni di alcune sneaker molto amate, in tutte le colorazioni disponibili. Altro pezzo forte della convention erano le sneaker personalizzate: la società italiana "Work On" ha offerto un paio di Nike Air Jordan a 2.500 dollari realizzato con un borsone Louis Vuitton destrutturato. Gli acquirenti preoccupati per l'autenticità dei loro acquisti si sono potuti recare in appositi stand che offrivano servizio di esperti in loco gratuito per una valutazione. Sebbene la maggior parte dei partecipanti a "Sneaker Con" fosse di sesso maschile, la designer di streetwear Aleali May ha affermato che la percentuale di donne cresce di anno in anno e che le donne stanno diventando meglio rappresentate nella cultura delle sneaker. Strizzando l'occhio anche ai più piccoli: infatti non sono mancati esemplari di scarpe da tennis, anch'esse costosissime, per i bambini di tutte le età.