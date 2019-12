È morto l’attore Ron Leibman, è stato il papà di Rachel in “Friends”

L'attore statunitense Ron Leibman (FOTO) è morto all'età di 82 anni, a New York, a causa di una polmonite. Era noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il ruolo del dottor Leonard Green, burbero e irascibile padre di Rachel (Jennifer Aniston) nella sitcom “Friends” (25 ANNI FA ANDAVA IN ONDA IL PRIMO EPISODIO). Leibman aveva alle spalle anche una lunga carriera tra cinema, tv e teatro.

Chi era Leibman

Nato a New York nel 1937, ha vinto un Emmy Awards nel 1979 per l'interpretazione di Martin "Kaz" Kazinsky nella serie Kaz (in italiano Kazinsky) di cui era anche co-ideatore e co-sceneggiatore. Nel 1993 invece si è aggiudicato un premio Tony per la commedia teatrale di Tony Kushner “Angels in America”. Al cinema, uno dei suoi ruoli più noti è stato quello del sindacalista Reuben Warshowsky nel film “Norma Rae” di Martin Ritt.

Il cordoglio di amici e parenti

"Ron era un attore di talento con una distinta carriera. I nostri pensieri vanno alla moglie e alla famiglia", ha detto il suo agente. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la morte dell'attore. "Molti dei migliori ricordi della mia carriera hanno Ron Leibman in essi. Grazie, Ron. Per essere il mio campione. Riposa, amico mio", ha detto l'attrice pluripremiata Sally Field, che ha vinto un Oscar per “Norma Rae”.