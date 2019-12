The Who, il 6 dicembre arriva il nuovo album della band britannica

A cinquantacinque anni dalle prime registrazioni, il 6 dicembre esce "WHO", il nuovo album dell'omonima band britannica. Composto da undici tracce, il disco è stato registrato principalmente a Londra e Los Angeles durante la primavera e l'estate di quest'anno. Oltre a Roger Daltrey e Pete Townshend, membri della band originaria, al nuovo album hanno lavorato il batterista Zak Starkey, il bassista Pino Palladino insieme a Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker e Gordon Giltrap.

Copertina opera dell'artista Sir Peter Blake

La copertina dell'album è opera dell’artista pop, Sir Peter Blake. Quest'ultimo aveva già disegnato e contribuito alla copertina dell'album 'Face Dances' nel 1981 e conosce la band dal 1964, quando hanno partecipato insieme a una registrazione del leggendario show televisivo 'Ready Steady Go'.

Il tour in Gran Bretagna a partire dalla primavera del 2020

Considerati una delle più grandi band live di tutti i tempi, gli Who sono stati capaci di vendere oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'ultimo album i testi delle canzoni affrontano diversi argomenti, tra cui: il fuoco della Grenfell Tower, il furto musicale, la spiritualità, la reincarnazione e il potere della memoria. Roger Daltrey ha dichiarato che "WHO" è uno dei dischi più potenti della band: "Penso che abbiamo fatto il nostro miglior album da Quadrophenia nel 1973, Pete è ancora un cantautore favoloso e ha ancora quell'avanguardia". Dopo il lancio del disco, gli Who inizieranno un tour nel Regno Unito accompagnati da un'orchestra di quaranta elementi a partire dalla primavera del 2020.