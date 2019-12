Ci sarà anche tha Supreme tra gli ospiti della semifinale di X Factor 2019, in onda giovedì 5 dicembre, alle 21.15, su Sky e NOW TV (LE COSE DA SAPERE PRIMA DI VEDERE LA PUNTATA). Il progetto di Davide Mattei, in arte tha Supreme, calcherà per la prima volta un palco, anche se solo come ologramma, in una puntata che vedrà esibirsi come super ospite anche l’attesissimo Tiziano Ferro (LA SUA INTERVISTA A SKY TG24).

Chi è tha Supreme

Tha Supreme, il progetto musicale di Davide Mattei, nasce dal suo approccio impetuoso e totale alla musica che l’ha portato sin da giovanissimo a produrre, rappare e cantare, giocando con la voce in un modo del tutto inedito. L’artista è considerato uno dei maggiori talenti europei, nonché un produttore unico nel suo stile. A novembre è uscito il suo primo disco “23 6451”, esordio da 20 tracce che vanta featuring importanti con, tra gli altri, Fabri Fibra, Marracash, Salmo, Mahmood, Gemitaiz, Madman.

Il successo di tha Supreme

Il disco ha avuto un grande successo. È entrato direttamente al numero 1 della classifica dei dischi più venduti della settimana, con 7 brani al vertice della Top Singoli Fimi. Su Spotify ha fatto registrare il record come album più ascoltato di sempre in Italia sulla piattaforma nella prima settimana. Inoltre ha posizionato nelle prime 24 ore 7 tracce nella chart Top 200 Global di Spotify. Ma ancora prima del disco, tha Supreme era una star con oltre 100 milioni di stream e 45 milioni di view per 5 singoli già alle spalle. Inoltre aveva prodotto singoli - tra gli altri - per Salmo, Machete, Mara Sattei, Dani Faiv, Nitro e Izi, conquistando milioni e milioni di play, e affiancato big del calibro di Fabri Fibra, Marracash, Gemitaiz & MadMan, Salmo, Tedua, collezionando molti feat di grande successo.