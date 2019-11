I grandi della scena internazionale al fianco di alcuni dei migliori cantautori italiani. Le settimane che precedono il Natale sono dedicate alla grande musica. Ozzy Osbourne e Cesare Cremonini tornano con i cofanetti dei loro grandi successi; Biagio Antonacci pubblica il suo ultimo album mentre Raf e Umberto Tozzi presentano al grande pubblico il loro disco live. Ecco gli album che dal 29 novembre 2019 faranno la loro comparsa negli store - digitali e fisici - in Italia.

Le collezioni dei grandi successi di Ozzy Osbourne

Si intitola "See You on the Other Side" ed è la prima raccolta dei successi realizzati da Ozzy Osbourne nei suoi quaranta anni di carriera. Il cofanetto sarà composto da 16 vinili (per un totale di 173 brani), 10 poster, un flexy disc da 7 pollici e un certificato di autenticità autografato dallo stesso Osbourne. Per l'occasione, l'ex frontman dei Black Sabbath ha anche rilasciato tutto il suo materiale inedito: "Questa è la collezione più completa mai realizzata. Ha tutto quello che potresti desiderare e anche alcune sorprese", ha commentato il cantante britannico.

I 20 anni di carriera di Cesare Cremonini

Parte da basi simili, anche se i risultati sono inevitabilmente molto diversi, l'album di Cesare Cremonini. L'ex leader dei Lunapop celebra infatti i suoi vent'anni di carriera con "Cremonini 2C2C The Best Of". Nella raccolta sono presenti 6 inediti, 32 hit di successi, 18 tracce demo, 15 brani strumentali e 16 canzoni con voce e pianoforte. Un piccolo assaggio della collezione è però già stato regalato lo scorso 15 novembre con l'uscita dell'inedito "Al telefono".

"Chiaramente visibile dallo spazio", il ritorno di Antonacci

Il 29 novembre è anche la data in cui vede la luce il nuovo album di Biagio Antonacci, il quindicesimo della sua carriera. Si intitola "Chiaramente visibile dallo spazio" ed è composto da 12 brani. Per la sua realizzazione, il cantante milanese ha potuto contare sulla collaborazione di grandi musicisti internazionali come il percussionista brasiliano Mauro Refosco, il bassista Spencer Zahn e l'orchestra EdoDea Ensemble. Il disco è stato anticipato dal singolo "Ci siamo capiti male", pubblicato lo scorso weekend e accompagnato da un video in cui si vede il cantante ballare sulle note della canzone in compagnia della mamma Ornella.

Raf e Umberto Tozzi celebrano il tour congiunto

A coronamento di un tour di grande successo, Raf e Umberto Tozzi pubblicano "Due, la nostra storia". Registrato live durante la loro tournée primaverile, il disco è un album doppio di 25 tracce con tutti i grandi successi e medley dei due cantanti. L'annuncio del nuovo progetto risale all'incirca ad un anno fa ed è coinciso con la pubblicazione del singolo "Come una danza". Con l'uscita del nuovo disco, Raf e Tozzi hanno anche annunciato una nuova serie di date per il loro tour; i biglietti sono già in vendita.