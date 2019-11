Il Natale si avvicina, ma la musica non si ferma. Dagli artisti italiani ai cantanti stranieri, saranno diverse le novità discografiche proposte a ridosso delle festività nel mese di dicembre. Si comincia con il "Vasco Non Stop Live", il nuovo doppio album del rocker di Zocca, per arrivare fino all'uscita di "Jesus is born" di Kanye West, in programma proprio per il giorno di Natale.

Gli album italiani in uscita

Per quanto riguarda il panorama musicale italiano, il mese di dicembre sarà inaugurato con l'uscita, il 6, del nuovo doppio album di Vasco Rossi dal titolo "Vascononstop live". Ventinove brani dal vivo e un pezzo registrato in studio che, sostanzialmente, raccolgono il risultato dei concerti realizzati la scorsa estate dal rocker di Zocca, con l'aggiunta del suo ultimo singolo: "Se ti potessi dire", uscito lo scorso 25 ottobre. Il nuovo disco di Vasco Rossi esce a due anni di distanza dal predecessore, ovvero il live del Modena Park del 2017. Il 6 dicembre, però, sarà anche il giorno di Salmo, che uscirà con "Playlist live", nuova versione di "Playlist" del 2018, con due inediti: "Charles Manson (Buon Natale 2)" e "Salmo 23".



Gli album stranieri in uscita

Tra gli artisti stranieri, spicca il nuovo lavoro di Mary J. Blidge, anche questo in uscita il 6 dicembre, dal titolo "HERstory Vol. 1". Si tratta di una raccolta delle principali hit degli anni Novanta della cantante statunitense più alcuni remix inediti, per un totale di 16 brani. La nuova pubblicazione arriva due anni dopo l'ultimo album del 2017 "Strength of a Woman". Il 13 dicembre, poi, il cantautore britannico, ex membro dei One Direction, Harry Styles uscirà con l'album da 12 tracce "Fine line". Il disco arriva a due anni di distanza dall'omonimo album di debutto solista (certificato oro in Italia). Pieno spirito natalizio, invece, per Kanye West che uscirà proprio il 25 dicembre con l'evocativo "Jesus is born", seguito di "Jesus is King" dello scorso 25 ottobre.