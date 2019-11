Natale 2019, arriva il calendario dell'avvento anche per cani e gatti

Ventiquattro consigli per la salute e il benessere dei propri amici a quattro zampe. Uno per ogni giorno di dicembre che ci separa dal Natale: arriva il primo calendario dell'avvento dedicato a cani e gatti. A realizzarlo è stato Ca' Zampa, il primo gruppo in Italia di centri che offrono servizi per gli animali da compagnia.

Il primo caledario dell'avvento per cani e gatti

Ca' Zampa, il gruppo che ha realizzato il primo calendario dell'avvento dedicato a cani e gatti, raccoglie i centri italiani che offrono servizi veterinari, di toelettatura, educazione, fisioterapia e parafarmacia per animali domestici. Un team di veterinari ed esperti del gruppo si è occupato di riempire le finestre di questo particolare calendario dell'avvento, invece che con i tradizionali dolci o giocattoli, con 24 buoni propositi per la salute e il benessere dei propri animali domestici, da mettere in pratica soprattutto nel periodo natalizio.



I consigli degli esperti

I suggerimenti degli esperti del gruppo Ca' Zampa riguardano tutta la routine e le abitudini degli animali domestici e non solo, perché anche gli amici a quattro zampe meritano un regalo a Natale. Questo potrebbe essere un piano salute per la prevenzione di eventuali patologie, messo al primo posto tra i consigli di Ca' Zampa. Nonostante nel periodo natalizio si preferisca stare a casa, va sempre tenuto presente che i cani hanno comunque bisogno di almeno un'ora di passeggiata al giorno. Gli animali domestici, infatti, non sono un semplice regalo, ma una scelta consapevole che richiede tutta una serie di responsabilità. Come ogni anno, un'attenzione particolare va prestata ai fuochi d'artificio a Capodanno, che possono costituire una reale minaccia alla salute psicofisica degli amici a quattro zampe e, per questo, andrebbero evitati o, almeno, limitati.