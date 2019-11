7 cose da sapere prima di vedere il sesto Live di X Factor di stasera

Ora che i concorrenti di X Factor 2019 sono approdati sul mercato discografico, resta un solo traguardo da raggiungere: arrivare alla finalissima del talent show, attesa per il 12 dicembre.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al sesto Live di stasera (appuntamento alle 21.15 su Sky Uno: canale 108, digitale terrestre canale 455).

1. Opening con eliminazione per il sesto Live di X Factor 13

Il sesto Live di X Factor 2019 si aprirà con un'eliminazione: stasera scopriremo quale dei concorrenti sfiderà Giordana Petralia al ballottaggio. La scorsa settimana la cantante delle Under Donne è stata la meno votata dal pubblico: stasera Alessandro Cattelan annuncerà il suo avversario, ovvero il concorrente il cui inedito ha raccolto in settimana il minor numero di download e di ascolti in streaming. Lo scontro finale e l'eliminazione saranno immediate.

2. X Factor 2019, sesto Live: la prima manche di gara

Dopo l'eliminazione, prenderà il via la gara fra i sei concorrenti ancora in gioco. Durante la prima fase del sesto Live di X Factor 13, i cantanti si esibiranno accompagnati da un'orchestra di 40 elementi. Durante la settimana, i La Sierra hanno preparato “The Ecstasy Of Gold” di Ennio Morricone, i Bood se la sono vista con “Hold Up” di Beyoncè, Nicola Cavallaro con “Sound of Silence” di Simon & Garfunkel. Eugenio Campagna, se sarà ancora in gara, ci cimenterà in un brano di Motta, “Cosa mi manchi a fare”, Davide Rossi omaggerà Shawn Mendes con “Treat you better”, Sofia Tornambene si esibirà sulle note di “I Love You” di Woodkid. Se Giordana Petralia supererà il ballottaggio, la sentiremo intonare “Stay” di Rihanna.

3. X Factor 2019, sesto Live: la seconda manche di gara

Nella seconda parte della serata i concorrenti si cimenteranno in un medley degli inediti presentati la scorsa settimana. Il pubblico potrà riascoltare “Elefante” dei Booda, “Glum” di Davide, “Cornflakes” di Eugenio in arte Comete, “Chasing Paper” di Giordana, “Like I Could” di Nicola Cavallaro, “Enfasi” di La Sierra e “A domani per sempre” di Sofia Tornambene.

4. X Factor 13, sesto Live: chi sarà eliminato?

In entrambe le manche sarà il televoto a fare la differenza: sommando i dati delle due fasi di gara, i tre nomi meno votati andranno al ballottaggio. Uno di loro sarà salvato dal pubblico, l'altro sarà sottoposto all’insindacabile giudizio della giuria. Saranno Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel e Mara Maionchi a stabilire chi salvare e chi, invece, dovrà abbandonare l’avventura di X Factor Italia.

5. X Factor 13, sesto Live: ospite Marco D'Amore

Il primo ospite del sesto Live, il Ciro Esposito di Gomorra - La Serie, regalerà al pubblico una performance inedita al fianco di Alessandro Cattelan. I due eseguiranno un testo di Anis Mojgani tradotto da Simone Savogin e dal titolo “Shake the dust”, un inno alla diversità e all’unicità, con musiche composte da Dardust come sottofondo.

6. Francesca Michielin a X Factor 2019

Era il 2011 quando Francesca Michielin trionfava sul palco di X Factor Italia. A distanza di otto anni l’artista torna sul palco con il singolo "Cheyenne" feat Charlie Charles, che anticipa il prossimo album, atteso per la primavera del 2020. La Michielin il 20 settembre 2020 si esibirà per la prima volta sul palco del Carroponte, il tempio della musica urban alle porte di Milano.

7. Il ritorno di Anastasio a X Factor Italia

Il vincitore della scorsa edizione di X Factor Italia, guidato da Mara Maionchi, torna sul palco del talent show. Stasera Anastasio anticiperà sul palco di X Factor "Il fattaccio del Vicolo del Moro", una release speciale che arriva prima del nuovo album, atteso nel 2020, e del primo singolo ufficiale.

