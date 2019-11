Si chiama "Luna 2069" ed è l'ultima opera di Leo Ortolani, edita da Feltrinelli Comics e realizzata dall'ASI in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. L'albo si collega alla missione "Beyond" dell'astronauta Luca Parmitano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La nuova graphic novel che, come avvenuto nel precedente "C’è Spazio per Tutti" con protagonista Rat-Man e l’astronauta Paolo Nespoli, unisce divertimento e fantasia a precise informazioni scientifiche.

Vignette in missione

L'opera nata dalla matita di Ortolani è una sorta di missione a fumetti presentata all'Agenzia spaziale italiana per il ritorno sul nostro satellite a 100 anni dallo sbarco. I protagonisti sono uno reale e un altro di fantasia: Luca Parmitano, primo italiano a passeggiare nello spazio per oltre 6 ore e Rat-Man, personaggio inventato dal fumettista pisano e protagonista di una fortunatissima serie.