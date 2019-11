Arriva "Testo", il nuovo salone del libro a Firenze

In Italia arriva un nuovo salane del libro e il suo quartier generale sarà Firenze. L’evento si chiamerà “Testo” ed è stato ideato da Pitti Immagine per promuovere la letteratura. Ancora non sono state diffuse molte notizie a riguardo, ma da lunedì prossimo ne sapremo di più: per quel giorno, infatti, è stata convocata la conferenza di presentazione.

Prima edizione a marzo 2020

Ad annunciare il nuovo progetto, nella conferenza di presentazione dei saloni invernali della moda 2020, è stata proprio Pitti Immagine, l’impresa italiana che opera nella promozione dell'industria e del design della moda, che già da tempo si è allargata anche ad altri settori. L’annuncio, dunque, è arrivato a Milano ma la sede del Salone sarà a Firenze. “Testo” si terrà per la prima volta nel marzo 2020 e analizzerà il "tema libro" in tutte le sue forme, con un approccio innovativo, prendendo in esame tutte le varie fasi che portano alla creazione di un testo, dalla produzione alle librerie, fino a che non arriva davanti agli occhi del lettore. Maggiori dettagli saranno svelati lunedì prossimo.