Le Hot Wheels sbarcano a Milano

Un evento interamente dedicato ai bambini, un'esperienza unica per gli appassionati delle sfide. Le macchinine Hot Wheels sono sbarcate a Milano, allo Spazio Ex Carrozzeria di via Tortona. L'appuntamento, da venerdì 8 novembre ad oggi, è stato un successo di pubblico e partecipazione. Ma sopratutto è stata l'occasione per rendere i bambini protagonisti di sfide mozzafiato, grazie a piste incredibili e veicoli sempre più veloci. I modellini delle mini automobili sono stati ideati dalla casa statunitense Mattel nel 1968.

500 metri quadrati di divertimento

Un viaggio non comune all'interno di uno spazio di 500 mq diviso per l'occasione in aree tematiche che regala emozioni già a partire dall'entrata: da un loop tunnel fino all'area espositiva per arrivare al vorticoso e colorato mondo Hot Wheels. Senza dimenticare l'Area Stunt animata ogni ora da show in cui gli atleti con diverse performance di parkour, breakdance e basket freestyle, stupiranno tutto il pubblico. Il percorso prosegue poi con l’Area City, dedicata alla linea Hot Wheels City, dove i visitatori potranno scoprire la grandiosa città di Hot Wheels attaccata dai dinosauri e da un enorme T-Rex!. E poi c'è anche l'Area Monster Truck in cui i piccoli spettatori potranno provare i modelli della linea Monster Truck attraverso dei veri e propri road test su sabbia e ghiaia. Non dimenticatevi poi l’Area Track Builder che consente di costruire piste sempre nuove e di riordinarne i pezzi all’interno di pratici box. Infine spazio all'abilità e alla creatività con l'Area Mondo Motors dove si potranno provare i veicoli radiocomandati di Mondo Motors Hot Wheels!

Un'officina in miniatura

E per non farsi mancare proprio nulla ecco l'Area Officina dove, dopo averle utilizzate, si potranno costruire le stesse Hot Wheels. Infine spaizo alle nuove tecnologie con piste innovative che si potranno controllare, anche su una app dedicata, disponibile su Apple Store. Dalla finzione alla realtà perchè i piccoli spettatori potranno vedere anche 2 Hot Wheels a grandezza naturale, una super sportiva Seat Leon Cupra personalizzata con loghi e fiamme in pieno stile Hot Wheels e una Hot Wheels Abarth accompagnate da un vero pick up Monster Trucks! Insomma, appassionati del genere, le Hot Wheels vi aspettano fino al 10 novembre.