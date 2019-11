"Abito in 'via del suo sorriso' e credo di volerci restare per sempre", con queste parole Ambra Angiolini ha dedicato alla figlia Jolanda un post su Instagram. L'immagine, condivisa dall'attrice sul proprio profilo, ha presto fatto il pieno di like e commenti.



Tanti commenti

Nella foto Ambra compare al fianco della figlia Jolanda, entrambe sono incappucciate per proteggersi dalla pioggia e sorridono di fronte all'obiettivo della fotocamera. Il post ha subito conquistato non solo i fan dell'attrice, ma anche alcuni follower come Paola Turci, che ha sottolineato la somiglianza tra madre e figlia ("Uguali"), e Giorgia che ha invece commentato con un doppio cuore.

Il nuovo amore



Jolanda ha quindici anni, è nata nel 2004 dalla relazione tra Ambra Angiolini e il cantante Francesco Renga. La coppia si è separata nel 2015 dopo una storia d'amore lunga 11 anni. Oggi l'attrice e conduttrice è legata sentimentalmente all'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. "Sorride da Dio e sono due anni che rido - ha confessato Ambra in una recente intervista - prima sbloccavo il diaframma piangendo, ora lo faccio ridendo. E questa mi sembra già una bella cosa. Quando si arriva maturi a una scelta di avere un'altra storia o trovi una situazione così oppure non ti rimetti in gioco".