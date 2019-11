7 cose da sapere prima di vedere il terzo Live di X Factor di stasera

Davide, Lorenzo, Sofia, Giordana, Eugenio, Marco, Nicola, Booda, Sierra e Seawards: sono rimasti in dieci i concorrenti di X Factor 13, che si sfideranno stasera sul palco dell’X Factor Dome. L’obiettivo è soltanto uno: evitare il ballottaggio e giungere alla finale del talent show di Sky.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al terzo Live in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).

1. L’opening del terzo Live di X Factor 13

Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel apriranno lo show di X Factor stasera. I giudici degli Under Uomini, delle Under Donne e dei Gruppi saranno i protagonisti dell’opening della puntata e si esibiranno sulle note dei loro più amati successi.

2. Doppia eliminazione al terzo Live di X Factor 2019

La gara stasera si svolgerà in due manche, con altrettante eliminazioni. Durante la prima fase i concorrenti proporranno un mashup dei loro cavalli di battaglia e uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il talent show; i nove cantanti rimasti si esibiranno in un unico round e i due nomi meno votati si giocheranno il tutto e per tutto al televoto. Chi supererà la puntata si avvicinerà sempre di più al Live degli inediti, tra due settimane, durante il quale i ragazzi potranno portare sul palco di X Factor 13 i loro brani.

3. X Factor 2019, terzo Live: le assegnazioni degli Over

La squadra degli Over di Mara Maionchi è ancora al completo. Eugenio Campagna canterà il suo inedito “Cornflakes”, mentre Nicola Cavallaro e Marco Saltari si confronteranno con due hit internazionali, “Happy” di Pharrell Williams e “Foxey Lady” di Jimi Hendrix.

4. X Factor 2019, terzo Live: le assegnazioni degli Under Uomini

Enrico di Lauro degli Under Uomini è l’ultimo eliminato di X Factor 13. Malika Ayane prosegue la gara con Lorenzo Rinaldi, che stasera canterà “Baby I Love You” dei Ramones, e con Davide Rossi, che si cimenterà nel brano “Why'd You Only Call Me When You're High?” degli Arctic Monkeys.

5. X Factor 2019, terzo Live: le assegnazioni dei Gruppi

La categoria dei Gruppi capitanata da Samuel è al completo: i Sierra porteranno Fabrizio De André e la sua “Le acciughe fanno il pallone” nell’universo del rap, i Seawards affronteranno il mostro sacro Luigi Tenco con “Vedrai vedrai”, i Booda canteranno “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo.

6. X Factor 2019, terzo Live: le assegnazioni delle Under Donne

Sfera Ebbasta ha subito l’eliminazione di Mariam al primo Live e prosegue la gara di X Factor 13 con due sole cantanti. Il giudice ha assegnato “Bellyache” di Billie Eilish a Giordana Petralia e “C’est la vie” di Achille Lauro a Sofia Tornambene.

7. Marracash ospite al terzo live di X Factor 2019

Ospite della serata il “king del rap” Marracash, che per l’occasione presenterà il nuovo disco intitolato “Persona”. Pubblicato a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro in studio, “Persona” è un album composto da brani - dice lo stesso rapper - fatti di “carne, ossa e sangue”, che rappresentano la crescita dell’artista.

