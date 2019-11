Il nuovo singolo di Selena Gomez dal titolo "Lose You To Love Me" ha già conquistato la vetta della classifica americana e delle playlist radio di tutto il mondo. Il brano è finito anche al centro delle cronache rosa, perché sembrerebbe essere dedicato a Justin Bieber, con il quale la cantante ha avuto una relazione di 8 anni. Gli ottimi numeri fatti registrare dalla canzone sarebbero dovuti anche al video che l'accompagna.

I record di "Lose You To Love Me"

Grazie al suo singolo, Selena Gomez è diventata anche la prima artista a raggiungere simultaneamente la vetta delle classifiche di Rolling Stone Usa e di Billboard Usa. Ad oggi il brano ha già superato gli 87 milioni di stream, conquistando il primo posto della classifica Globale di Spotify, la numero uno di Apple Music e di iTunes America. In Italia la nuova canzone, scritta dalla Gomez insieme a Julia Michaels, anticipa la pubblicazione del terzo album della cantante americana ed entrerà nella programmazione radiofonica a partire dall'8 novembre.

Il video ufficiale

Il risultato raggiunto da "Lose You To Love Me" è arrivato anche grazie al video ufficiale che accompagna la canzone. La Gomez aveva già pubblicato nei giorni scorsi il backstage. Diretto dalla regista Sophie Muller ("Good for you") e girato interamente con il nuovo iPhone 11 Pro, il video ha totalizzato oltre 112 milioni di views in una sola settimana. Si tratta, peraltro, dell'unica clip internazionale in tendenza in Italia su Youtube.