Il nuovo album di Jovanotti si intitola “Lorenzo sulla Luna” e uscirà il 29 novembre. Registrato in una sola settimana a Los Angeles, negli studi di Malibu del produttore Rick Rubin, è una raccolta di cover dedicata interamente alla Luna, nel 50esimo anniversario della conquista del satellite da parte dell’uomo. “È un disco che avevo una gran voglia di fare e non era previsto neanche che lo pubblicassi - spiega Jovanotti su Instagram - poi passato il delirio meraviglioso di Jova Beach Party mi sono ritrovato di colpo in uno strano silenzio”. Dopo il grande successo del tour “Jova Beach Party” e l’Ep dedicato a quest’esperienza, Jovanotti dunque non si ferma e torna con un nuovo progetto.

Nell'album la cover di "Luna" di Gianni Togni

Già a luglio Jovanotti aveva pubblicato sulle piattaforme streaming la canzone “Luna” di Gianni Togni, una cover per ricordare il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna e che farà parte del progetto. Lo stesso brano è stato poi interpretato più volte dal vivo durante i Jova Beach Party e nella tappa di Barletta Jovanotti lo ha cantato proprio insieme a Togni. Non è la prima volta che Jovanotti dedica brani alla Luna. Già lo scorso anno ha pubblicato il singolo “Chiaro di Luna” presente nell’album “Oh, Vita!” e in “Lorenzo 1997 – L’Albero” era presente il brano “Luna di città d’agosto”.