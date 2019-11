Un look iconico, battuto all’asta per 405.700 dollari, più del doppio della stima iniziale: è quanto vale il completo con giubbotto di pelle e pantaloni attillati indossato dall’attrice Olivia Newton-John nei panni di Sandy, nel film dal successo planetario Grease, del 1978. A organizzare l’asta, che si è tenuta a Los Angeles, è stata la stessa Olivia Newton-John, oggi 71enne. Il ricavato andrà a finanziare la Fondazione Onj che l’artista australiana ha fondato anni fa, per la ricerca, le cure, anche psicologiche, contro il cancro. Lei stessa dal 1992, combatte contro un tumore al seno e oggi è in lotta con la terza recidiva.

Il look battuto all'asta insieme ad altri 500 capi

Il completo che dettò la moda alla fine degli anni ’70 è stato battuto all’asta insieme ad altri 500 oggetti. Il giubbotto e i pantaloni furono indossati dall’attrice nella storica scena del duetto "You're the One That I Want" con John Travolta e sono stati messi all'asta con una zip rotta. Il nome di chi li ha acquistati, però, rimane un segreto.

Raccolti 2,4 milioni di dollari per la lotta contro il cancro

In totale, l’asta ha raccolto 2,4 milioni di dollari, con molti oggetti del film che sono stati venduti a un pezzo superiore a quello stimato in un primo momento. Per esempio, un poster firmato dall’attrice, da Travolta e da altri membri del cast è stato venduto per 64 mila dollari, quando il suo valore iniziale era di appena 1.000. Mentre l’abito rosa che l’attrice indossava alla premiere del film a Los Angeles è stato battuto a 18,750 dollari.