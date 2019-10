7 cose da sapere prima di vedere il secondo Live di X Factor di stasera

La squadra di Sfera Ebbasta la scorsa settimana ha dovuto salutare la giovane Mariam Rouass: gli 11 concorrenti di X Factor 2019 ancora in gara sono pronti a sfidarsi stasera al secondo Live del talent show, con la speranza di evitare il ballottaggio e l’eliminazione.

Ecco 7 cose da sapere per arrivare preparati alla visione della seconda puntata Live di X Factor 2019, trasmessa stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).

1. X Factor 2019, l’opening del secondo Live è green

X Factor Italia strizza l’occhio all’ambiente: l’opening del secondo Live del talent show sarà all’insegna dell’ecologia e porterà sul palcoscenico l’impegno e la sensibilità che da sempre lega il talent show di Sky ai temi ambientali e al rispetto della natura e del pianeta. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno.

2. L’ospite internazionale: Lewis Capaldi a X Factor 13

La seconda puntata Live di X Factor 2019 ospiterà un artista d’eccezione: Lewis Capaldi stasera aprirà lo show, esibendosi insieme ai concorrenti. Under Donne, Under Uomini, Over e Gruppi canteranno insieme all’artista scozzese sulle note della sua hit “Someone You Loved”, un inno all’amore in tutte le sue forme. Capaldi, artista rivelazione dell’anno, che con il disco di esordio “Divinely Uninspired to a Hellish Extentha” ha conquistato il primo posto dei dischi più venduti nel Regno Unito e in Europa, presenterà stasera il nuovo singolo “Hold Me While You Wait”.

Lewis Capaldi ospite a X Factor 2019

3. X Factor 2019, secondo Live: le assegnazioni delle Under Donne

Dopo l’eliminazione di Mariam Rouass, che ha dato un duro colpo alle giovani voci della squadra delle Under Donne, Sfera Ebbasta ha scelto con attenzione le assegnazioni della settimana. Giordana Petralia, che la scorsa settimana ha rischiato il ballottaggio andando allo scontro finale con Enrico di Lauro e Mariam, canterà “Summertime Sadness” di Lana Del Rey. La karateka di X Factor 2019, Sofia Tornambene, si confronterà invece con una celebre hit dei Coldplay, “Fix You”.

4. X Factor 2019, secondo Live: le assegnazioni degli Under Uomini

Il secondo Live degli Under Uomini è un inno alla musica italiana. Malika Ayane per i suoi giovani concorrenti ha scelto brani di casa nostra, interpretati da voci femminili: “Cieli immensi” di Patty Pravo per Enrico di Lauro, “La notte” di Arisa per Lorenzo Rinaldi, “In alto Mare” di Loredana Bertè per Davide Rossi.

5. X Factor 2019, secondo Live: le assegnazioni dei Gruppi

Repertorio internazionale per i Gruppi di Samuel, in vista del secondo Live di X Factor 13. Il duo rap dei Sierra se la dovrà vedere con “7 Rings” di Ariana Grande, i Seawards proveranno a conferire un sound magnetico a “Clocks Go Forwards” di James Bay, mentre i Booda si confronteranno con “Take Ü There” di Skrillex, Diplo ft. Kiesza.

6. X Factor 2019, secondo Live: le assegnazioni degli Over

Sofisticate le scelte di Mara Maionchi per i talenti più maturi di X Factor 13. Nicola Cavallaro si esibirà sulle note di “Old Town Road” di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyru e Marco Saltari canterà “My Sweet Lord” di George Harrison; l’unica assegnazione italiana è per Eugenio Campagna, che interpreterà Giovanni Truppi e la sua “Scomparire”.

7. Il ritorno dei Maneskin a X Factor 13

Era il 2017 quando i Maneskin sfioravano la vittoria dall’11esima edizione di X Factor Italia, vinta da Lorenzo Licitra. Ora la band romana torna sul palco del talent show per fare cantare il pubblico sulle note di “Le Parole Lontane”, ultimo grande successo che ha conquistato 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 230 milioni di stream su Spotify.

