Un rivoluzionario Dylan Dog in anteprima al Lucca Comics

Tra le novità più attese della 53esima edizione del Lucca Comics & Games 2019 ci saranno le nuove iniziative editoriali che riguardano uno dei fumetti più amati di sempre: Dylan Dog. Proprio nei prossimi numeri della serie, in anteprima alla manifestazione, prenderà forma una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'Indagatore dell'Incubo che arriverà addirittura a sposarsi per lanciare un messaggio di speranza mentre cerca di evitare l'Apocalisse.

'Oggi sposi'

Durante il Lucca Comics & Games 2019 verrà presentata l'anteprima dell'albo numero 399, 'Oggi sposi', nel quale si celebrerà un matrimonio che lascerà sbalorditi i lettori. Dylan, infatti, sposerà Groucho, il suo storico assistente. Il numero, spiega l'autore Roberto Recchioni, affronterà il tema del matrimonio gay, e sarà una riflessione sulla forza dell'amore in tutte le sue forme e sfaccettature. Realizzato con i disegni di Corrado Roi, Marco Nizzoli, Luca Casalanguida, Nicola Mari, Sergio Gerasi e Angelo Stano, il numero, che arriverà in edicola il 29 novembre, vedrà la citazione di molti altri personaggi bonelliani. Per festeggiare il matrimonio, la Sergio Bonelli Editore ha realizzato anche un'apposita box dedicata ai fan, ricca di gadget, albi e memorabilia.

'E ora, l'Apocalisse!'

A Lucca verrà presentata anche la quattrocentesima storia di Dylan Dog, 'E ora, l'Apocalisse!', in una versione in bianco e nero. Una scelta adottata per esaltare il tratto di Angelo Stano e Corrado Roi. Il volume, scritto da Roberto Recchioni, attraverso gli occhi dell'Indagatore dell'Incubo, compirà un viaggio nel mondo della narrazione dal 'Cuore di Tenebra' di Conrad ad 'Apocalypse Now' di Coppola sino alle poesie di Whitman.

'I racconti di domani'

Un'altra iniziativa editoriale in anteprima alla manifestazione è 'I racconti di domani' di Tiziano Sclavi. Disegnati da Gigi Cavenago, sono una raccolta di episodi, a volte bizzarri, altre volte paurosi, oppure struggenti, in cui l'Indagatore dell'Incubo si perderà in universi imprevedibili.

Dylan Dog e Batman

Infine verrà presentato anche il numero zero del fumetto crossover di DC e Bonelli, intitolato 'Relazioni Pericolose'. Scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Gigi Cavenago e Werther Dell'Edera, l'albo avrà per protagonisti i personaggi dell’universo di Batman e Dylan Dog.