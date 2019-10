Tutti i concerti di novembre 2019

Novembre è il mese dei grandi festival jazz quasi in tutta Italia: Milano, Roma, Bologna e Padova saranno le capitali di questo genere musicale per tutto il mese. Ma c'è l'imbarazzo della scelta anche per gli amanti del rock, del pop e del cantautorato italiano. Da non perdere l'appuntamento con i Jethro Tull, Glens Hansard, i Lamb, e la PFM che torna a cantare i brani di Fabrizio De André nei teatri.

Big Internazionali

I Jethro Tull saranno al Gran Teatro Geox di Padova il 3 novembre, per poi proseguire alla volta del Teatro dal Verme di Milano (4/11), Teatro Verdi di Firenze (5/11) e Auditorium Parco della Musica (7/11). Gli Elbow si esibiranno all'Alcatraz il 7 novembre, mentre il 16 sarà il turno degli Eiffel 65, che suoneranno al Fabrique. Il 2 novembre Enrique Iglesias sarà al Mediolanum Forum di Assago (Mi) con il suo grande show "All The Hits Live". Tre date italiane per Glen Hansard. Il cantautore premio Oscar per "Fallong Slowly" suonerà al Fabrique di Milano l'11 novembre, per poi spostarsi all'Auditorium Parco della Musica di Roma (12/11) e all'Auditorium Teatro Manzoni di Bologna (13/11). Unica data italiana invernale per i Nouvelle Vague, che suoneranno all'Hiroshima Mon Amour di Torino il 15 novembre. Due date per gli storici Skid Row: il 21 novembre si esibiranno a Fontaneto D'Agogna (No) e il 22 saranno a Parma. Il 30 novembre la Santeria Toscana 31, a Milano, chiude il mese con il concerto dei Lamb.

I nuovi nomi della canzone italiana

Nicolò Carnesi è uno dei nomi che si sta affermando nella scena del nuovo cantautorato italiano. Il 9 novembre parte il tour di "Ho bisogno di dirti domani". Prima tappa a Torino, seguita da Bologna (23/11), Milano (24/11), Pisa (29/11) e Roma (30/11). Il cantautore Giorgio Poi sarà in concerto al Teatro Toniolo di Mestre (7/11), all'Hiroshima Mon Amour di Torino (8/11) e al Viper Theatre di Firenze (16/11). Quattro date per il "È sempre bello in tour" di Coez. Il cantante sarà al Modigliani/Forum di Livorno (4/11), al Nelson Mandela Forum di Firenze (7/11), all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo, 16/11) e al Mediolanum Forum di Assago (Mi, 26/11). Due date novembrine per il cantautore italiano Wrongonyou: il 20 novembre sarà al Locomotiv Club di Bologna e il 29 sarà al Viper Theatre di Firenze.

Big Italiani

Prima dell'apertura ufficiale del suo tour, che inizierà il 1° dicembre 2019, Niccolò Fabi incontrerà i suoi fan a La Città del Teatro di Cascina, in provincia di Pisa, il 27 novembre. Sette appuntamenti in programma per il nuovo tour di Vinicio Capossela. Il cantautore sarà a Genova il 13 novembre, per poi spostarsi ad Ancona (14/11), Udine (17/11), Bologna (19-20 novembre), Trento (22/11). Sei date per Daniele Silvestri a Novembre: Padova (8/11), Rimini (9/11), Bari (15/11), Napoli (16/11), Milano (22/11) e Torino (23/11). Tre appuntamenti nel Nord Italia con Davide Van De Sfroos: al Teatro Galleria di Legnano (8/11), all'Auditorium Tiziano Zalli di Lodi (15/11) e al Teatro Manzoni di Busto Arsizio (21/11). Francesco Renga sarà all'Auditorium Parco della Musica i prossimi 3 e 4 novembre. Stessa location per Nek, che si esibirà l'8 novembre, inaugurando il suo "Il mio gioco preferito - European Tour". Dopo la data romana, il cantante partirà alla volta di Grosseto (9/11), Milano (11/11), Firenze (12/11), Varese (14/11), Piacenza (15/11), Monaco (18/11), Zurigo (20/11), Lugano (21/11), Bienne (24/11), Bruxelles (25/11), Parigi (dove canterà al Bataclan, 26/11), Lussemburgo (30/11). A novembre i fan di Elisa potranno incontrarla a Jesolo (19/11), Torino (25/11), Assago (Mi, 27/11) e Brescia (30/11). La PFM salirà sul palco dell'Auditorium di Roma per "PFM canta De André Anniversary" il prossimo 18 novembre. Le altre tappe dello spettacolo: si inizia il 12 novembre a Udine, continuando con Biella (13/11), Bergamo (15/11), Assisi (19/11) , Firenze (20/11), Torino (22/11), Lugano (23/11), Torino (26/11), Bolzano (29/11), Montebelluna (30/11). Antonello Venditti sarà al Mediolanum Forum di Assago il 30 novembre. Quattro date a novembre per il Banco del Mutuo Soccorso: saranno al Teatro Artemisio di Velletri (Rm, 1/11), al Dis_Play Brixia Forum di Brescia (7/11), al Teatro del Verme di Milano (8/11), al Teatro Colosseo di Torino (16/11).

Roma Jazz Festival e Casa del Jazz

Dal 1° novembre al 1° dicembre la Capitale si riempie di musica. Inizia infatti il Roma Jazz Festival, che per un mese porterà i grandi nomi della musica sul palco dell'Auditorium. Aprono le danze i Radiodervish (1/11), seguiti da Dianne Reeves (2/11), Dave Holland Crosscurrents Trio (6/11), Archie Shepp Quartet (11/11), Dayramir Gonzalez con The Art of Cuban Piano (14/11), Abdullah Ibrahim (17/11), Luca Pugliese "One Man Band" (20/11), Gabriele Coen con il Leonard Bernstein Tribute (27/11), Carmen Souza e The Silver Messengers (29/11). Chiuderà il festival Roberto Ottaviano con "Eternal Love" sabato 30 novembre. Sempre a Roma, tanti appuntamenti jazz da non perdere anche alla Casa del Jazz. Giovedì 7 novembre Rita Marcotulli, Martin Wind e Matt Wilinson Trio si esibiranno nello spettacolo "The very thought of you. Remembering Dewey Redman". Ma gli ospiti di novembre sono tantissimi: Mafalda Minozzi (8/11), Big Fat Orchestra, Massimo Pirone, Ismaele Mbaye (9/11), Doctor 3 (15/11), Jazz Migration (22/11), Federica Michisanti Horn Trio (23/11), Paolo Damiani (28/11), Francesco Fratini Quartet (30/11).

JAZZMI e altri festival in Italia

Per il quarto anno consecutivo, novembre a Milano significa solo JAZZMI, il festival jazz diffuso per la città che dal 1° al 10 novembre porterà artisti di fama internazionale e giovani talento in varie location del capoluogo lombardo. Tra i 210 eventi in programma, da non perdere il concerto di Herbie Hancock (1/11), Paul Bley (2/11), Judith Hill (3/11). Per l'evento conclusivo della manifestazione, in programma il 10 novembre al Blue Note, la chitarra di John Scofield incontrerà la voce di Jon Cleary (qui il programma completo). Sempre nello storico locale milanese a novembre si esibiranno The Wooten Brothers al Blue Note (1-2/11), Spyro Gyra (5-6/11), Hiromi (7/11), Matthew Lee, (9/11). Chiude il mese di grandi concerti in via Borsieri Nick The Nightfly, con due eventi il 29 e il 30 novembre. Continua fino al 26 novembre il Bologna Jazz Festival. Tra i concerti in programma da non perdere: Stefano Bollani & Chucho Valdes (Teatro EuropAditorium, 1/11), Dave Douglas & Uri Caine Duo (Jazz Club Ferrara, 2/11; Cantina Bentivoglio, 3/11), Fabrizio Bosso, Giovanni Guidi & The Revolutionary Brotherhood (Jazz Club Ferrara, 6/11, Teatro Auditorium Forlì, 10/11), Franco D'Andrea (Jazz Club Ferrara, 9/11). Chiuderà il festival la performance del chitarrista Pat Metheny, protagonista al Teatro EuropAuditorium il 26 novembre. Continua anche il Padova Jazz Festival. Fino al 23 novembre ancora tanti i concerti da non perdere. Fra questi: Raphael Gualazzi sings, Mauro Ottolini swings (2/11), María Grand Trio (11/11), Kenny Barron solo (14/11).