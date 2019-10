Fumetti, a Lucca una mostra interattiva per gli 85 anni di Paperino

Quest’anno a Lucca Comics and Games si celebra un compleanno illustre: gli 85 anni di Paperino. E quale modo migliore di festeggiare il papero più amato della famiglia Disney di una mostra interattiva, come ponte tra il lungo passato del personaggio e quello che si annuncia come un cammino altrettanto lungo e glorioso. Si chiama “Paperino siamo noi” ed è in programma dal 26 ottobre al 3 novembre al Mercato del Carmine di Lucca, all’interno delle iniziative della kermesse toscana.

Quattro sale, tanto divertimento

L'esposizione, curata da Gianni Bono, storico del fumetto italiano, sarà divisa in quattro sale: si partirà dalla “Paperino Vr Experience” che grazie alla tecnologia della realtà virtuale permetterà ai visitatori di vestire i panni di Paperino, di esplorare la sua casa e il rifugio sotterraneo del suo alter ego Paperinik. L'esperienza continuerà poi con “Kinder” dove i visitatori potranno creare, su grandi pareti magnetiche, il proprio Paperavatar, una versione a propria somiglianza del papero Disney. Nella “Pinacoteca di Paperino” saranno invece esposti per la prima volta una serie di dipinti, tramite i quali gli artisti Disney hanno voluto omaggiare, parodiandole, grandi opere della pittura mondiale. Qui saranno presenti alcuni pezzi unici, come la serie completa di ceramiche di Paperino realizzate dal fiorentino Ugo Zaccagnini negli anni Quaranta e due dipinti di Romano Scarpa autografati in Italia dallo stesso Walt Disney negli anni Sessanta. Il viaggio si conclude quindi con una serie di teche dedicate a “La Storia di Paperino” con reperti cartacei originali delle pubblicazioni di Paperino: dal menabò del primo numero a “Paperino e la Cleopatrias extinta”, albo omaggio per gli abbonati a Topolino nel 1952.

Dove acquistare i biglietti

Per chi vorrà ci sarà poi l’occasione nel bookshop di acquistare gadget, memorabilia e edizioni rare della produzione disneyana. Il biglietto Intero costa 5 euro, ridotto 3 euro, per chi acquista il biglietto in prevendita insieme a quello del festival, o per chi esibisce il biglietto di Lucca Comics & Games presso la biglietteria dedicata presso il Mercato del Carmine.