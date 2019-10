Stasera si entra nel vivo di X Factor 2019: parte la fase dei Live Show. A fare gli onori di casa sarà Alessandro Cattelan, alle 21:15 su Sky Uno (canale 108). Sono giorni che i 12 concorrenti scelti dai giudici agli Home Visit di Berlino si stanno preparando per il loro debutto sul palco. Questa sera saranno tre gli artisti che dovranno sfidarsi all'Ultimo Scontro. Location tutta nuova: per i live della 13esima edizione del talent show di Sky si accenderanno i riflettori dell’X Factor Dome, che farà da sfondo alle esibizioni dei concorrenti. Lo spettacolo sarà garantito da 800 metri quadrati di palcoscenico, quattro pedane e più di 250 metri quadri di ledwall. Ospiti della serata saranno Coez, che si prenderà una breve pausa dal suo “È sempre bello in tour”, e Mika, che farà il suo grande ritorno (stavolta da ospite) dopo l'edizione di X Factor 2013 che lo aveva visto tra i giudici. Terminato il Live, non finiscono gli ospiti: Achille Lauro, già ospite ai Bootcamp di X Factor 13, guiderà Extra Factor.

Le assegnazioni

I quattro giudici Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel hanno assegnato dodici brani in grado di mettere in luce tutto il talento dei loro artisti. L'obiettivo è annientare gli avversari per fare un primo, piccolo ma fondamentale passo verso la Finale del 12 dicembre. Ad aiutarli ci penseranno le performance costruite da Simone Ferrari e il suo team creativo.

(LE FOTO DEI CONCORRENTI DEL PRIMO LIVE)

Le Under Donne ai Live

Sfera Ebbasta segue le giovani ragazze di X Factor 13 durante il loro percorso ai Live e per prepararle al meglio si avvale del supporto di Shablo, il DJ e produttore italo-argentino punto di riferimento dell’universo trap. Stasera si esibiranno Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornambene. Giordana omaggerà il rapper XXXTentaciòn, scomparso di recente, con la canzone Jocelyn Flores. Mariam calcherà il palco sulle note di Juice di Lizzo e a Sofia toccherà niente meno che Carmen Consoli con il brano L'ultimo bacio.

Gli Under Uomini ai Live

Malika Ayane, con l’aiuto del produttore Roberto Vernetti (che ha già lavorato con star del calibro di Elio, Pacifico, Carmen Consoli e Raf) preparerà le performance dei giovani talenti di X Factor 13. A comporre la squadra degli Under Uomini ci sono Davide Rossi, Enrico di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Davide si chiederà How Long Has This Been Going On? sulle note di George Gershwin, Enrico rievocherà il leggendario post-punk dei Joy Division con Love Will Tear Us Apart e Lorenzo delizierà il pubblico con il classico pop Don't Look Back In Anger degli Oasis.

Gli Over ai Live

Mara Maionchi collaborerà ancora una volta con il produttore Ioska Versari per preparare al meglio i suoi Over: Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro sono pronti a intraprendere il loro viaggio attraverso i Live di X Factor 2019. Eugenio si cimenterà sulle note di Arsenico del giovane cantautore cosentino Aiello, Marco canterà Sugarman di Sixto Rodriguez mentre This Is America di Childish Gambino (l'eclettico Donald Glover) sarà il brano di Nicola.

Le Band ai Live

Alessandro Bavo, produttore dei Subsonica, collabora con Samuel per la buona riuscita delle esibizioni dei Gruppi di X Factor 13. I Booda, i Seawards e i Sierra sono le tre band giunte ai Live. I Booda suoneranno 212, il singolo di debutto della rapper Azealia Banks, i Seawards mostreranno la loro versione di Pyro del gruppo rock statunitense Kings of Leon e i Sierra interpreteranno Dark Horse della popstar Katy Perry.