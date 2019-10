Lunedì 21 ottobre è andato in onda su Sky Atlantic il primo episodio di Watchmen (FOTO), la nuova serie HBO creata da Damon Lindelof. Per l’occasione l’account Twitter di Sky Atlantic ha cambiato i suoi colori, proponendosi in giallo e nero per omaggiare cromaticamente il titolo della serie basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Una scelta che non è passata inosservata dall’account dell’Inter: la squadra affronterà mercoledì 23 ottobre in Champions League il Borussia Dortmund, e i colori rappresentativi del club tedesco sono proprio il giallo e il nero. “Ma tifate Borussia Dortmund?”, ha chiesto scherzosamente l’account nerazzurro. “No, tifiamo Watchmen. Avete visto la prima puntata?”, la risposta di Sky Atlantic.

Interviene anche l’account di Sky Sport: "Noi ci saremo"

Il divertente siparietto è andato avanti, con l’account dell’Inter che ha replicato: “No ragazzi, ci stiamo preparando per mercoledì! Facciamo lunedì prossimo!”. “Andata”, la risposta di Sky Atlantic. E nella simpatica discussione si è inserito anche l’account di Sky Sport: “Noi sicuramente ci saremo”.

Come vedere Watchmen

L'attesissima serie TV è sviluppata da Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) per HBO ed è liberamente ispirata alla minsierie a fumetti creata da Alan Moore nel 1986/1987 e disegnata da David Gibbons. La serie andrà in onda in prima tv per l'Italia in versione originale sottotitolata ogni lunedì alle 03.00 a partire dal 21 ottobre (dunque in contemporanea con l'America, poi in replica alle 21.15 e in seconda serata alle 23.15). Per la versione doppiata bisognerà aspettare un po' di più: gli episodi in italiano andranno infatti in onda ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 28 ottobre.