Tripadvisor, nell'ambito dei Travellers' Choice Awards, ha stilato una classifica dei migliori ristoranti 'raffinati' al mondo, in base alle opinioni espresse dai propri utenti. I locali selezionati sono 25 e il podio è composto da Au Crocodile, un ristorante di Strasburgo, in Francia, seguito da Martin Berasategui, a Lasarte, in Spagna, e dal El Celler de Can Roca, a Girona, sempre in Spagna. In classifica sono presenti anche tre locali italiani, rispettivamente in ottava, diciassettesima e ventiduesima posizione

Gli Italiani

Il primo degli italiani a comparire in classifica è il ristorante Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. Questo locale si trova nel borgo di Orta San Giulio, situato a metà della sponda orientale del Lago d'Orta, in provincia di Novara. Secondo gli utenti di Tripadvisor il ristorante merita 5 punti (il massimo della valutazione disponibile) per quanto riguarda la cucina, il servizio e l’atmosfera. Mentre per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo la media del giudizio degli utenti si attesta a 4,5. In questo ristorante, stando alle recensioni, si spende tra i 95 e i 160 euro. Il secondo italiano in classifica, in diciassettesima posizione, è Lido '84 di Riccardo Camanini a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Quest’ultimo, secondo gli utenti, merita 4,5 in tutte e quattro le categorie (cucina, servizio, atmosfera e rapporto qualità prezzo). Situato sulla sponda occidentale del lago di Garda, propone piatti della cucina italiana ma anche Mediterranea ed Europea. L’ultimo italiano è Da Vittorio, in ventiduesima posizione. Questo locale si trova a Brusaporto in provincia di Bergamo, e può contare su una valutazione complessiva di 4,5 (cucina 4,5, servizio 4,5, atmosfera 4,5 e rapporto qualità prezzo 4), mentre per mangiarci la spesa media a persona è compresa tra 50 - 125 euro.

L'Italia la più rappresentata insieme a Francia, Spagna e GB

Oltre all'Italia ci sono altri Paesi che possono contare tre ristoranti in classifica e sono: la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna. Tra gli spagnoli oltre i due locali sul podio, c’è anche l’Azurmendi di Larrabetzu in diciannovesima posizione. Per quanto riguarda la Francia, oltre all'Au Crocodile, compaiono in classifica anche il Restaurant Christopher Coutanceau, a La Rochelle, e l'Epicure a Parigi. Infine tra i britannici ci sono: il Sat Bains di Nottingham (4), l'Adam's di Birmingham (11), e il Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons di Great Milton (15). Diversi anche i locali in Sud America, come il Maido a Lima, in Perù, i Latina a Buenos Aires, in Argentina, e il Restaurante Benazuza a Cancun, in Messico.