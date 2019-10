In esclusiva su Sky, dal 2020, arriva la serie televisiva "Diavoli", thriller finanziario tratto dal best seller di Guido Maria Brera e presentato in anteprima mondiale al Mipcom 2019, il più grande evento internazionale dedicato ai contenuti audiovisivi. Nel cast Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak.

I giochi di potere dell'alta finanza

La serie televisiva è ambientata nella sede londinese dell’americana New York-London Investment Bank (NYL), una delle più grandi banche di investimento della città. Qui lo spregiudicato Head of Trading Massimo Ruggero, interpretato da Alessandro Borghi, viene accolto dall’Italia e cresciuto nel mondo finanziario da Dominic Morgan (Patrick Dempsey), Ceo della banca. Massimo, perfetto esempio di self-made man, instaura con Dominic un profondo legame, ma quando si troverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale che colpisce l’Europa, dovrà scegliere se allearsi con il suo mentore oppure combatterlo.

Una serie girata tra Roma e Londra

Nel cast, oltre a Borghi e Dempsey, c'è anche Kasia Smutniak, che interpreta Nina, la bella e sofisticata moglie di Dominic Morgan. Fra gli altri interpreti, l’attore danese Lars Mikkelsen ("The Killing", "Sherlock", "House of Cards"), Laia Costa ("Victoria"), Malachi Kirby ("Radici"), Paul Chowdhry ("Live at the Apollo", "Swinging with the Finkels"), Pia Mechler ("Everything Is Wonderful"), Harry Michell ("Chubby Funny") e Sallie Harmsen ("Blade Runner 2049"). La serie, diretta da Nick Hurran e Jan Michelini, è stata girata fra Roma e Londra.