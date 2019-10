“Benvenuto al mondo… Max Valentine Imbruglia. Il mio cuore sta scoppiando”. Mamma Natalie comunica così, ai suoi 322mila follower su Instagram, la nascita del suo primogenito. E per confermare che il nuovo arrivato è un maschietto si affida all’hastag #myboy.

La comunicazione della gravidanza tramite Instagram

44 anni, originaria di Sydney in Australia, Natalie aveva informato il suo pubblico di essere incinta lo scorso luglio, sempre tramite Instagram. Un selfie con pancione in bella vista: “no, non ho ingoiato un cocomero. Aspetto il mio primo figlio”. Al DailyMail aveva detto: “Mi sento benedetta dalla possibilità di poter diventare madre grazie all’aiuto della fecondazione in vitro e di un donatore di sperma. Più di questo, pubblicamente, non dirò nulla”.

Le congratulazioni di Anastacia e Kylie Minogue

Tra le prime a complimentarsi con l’amica e collega ci sono Kylie Minogue che ha scritto “Benvenuto Max e congratulazioni Nat” e Anastacia: “Congratulazioni. Benvenuto al mondo Max”, aggiungendo poi una dedica speciale per Natalie: “Sei una mamma rock”.