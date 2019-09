Uno show a sorpresa per Bruce Springsteen (LA FOTOSTORIA) in New Jersey. Il Boss, sabato 28 settembre, ha presenziato all’inaugurazione della mostra "Springsteen: His Hometown", un’esposizione allestita alla Monmouth County Historical Association di Freehold, la cittadina nella quale è cresciuto e ambientazione di tante sue canzoni dei primi album. La mostra contiene oltre 150 oggetti e memorabilia relativi alla carriera di Bruce Springsteen, che al termine dell’evento, durante il party organizzato per la serata, non si è fatto pregare troppo dai presenti ed è salito sul piccolo palco (LE CANZONI DEL BOSS - LE COSE DA SAPERE SU DI LUI).

L’esecuzione di “Light of Day”

Springsteen ha raggiunto sul palco la band chiamata ad animare la serata, “Joe Grushecky and the Houserockers”, amici di vecchia data del Boss, con i quali aveva già suonato in passato. Il Boss, chitarra in mano ha salutato i presenti e ha cantato "Light of Day”, un suo brano scritto negli anni ’80 ed eseguito per la prima volta da Joan Jett e Michael J. Fox nel film omonimo del 1987. Dopo l’utilizzo nel film di Paul Schrader, Springsteen suonò il brano per nel disco live "In Concert/MTV Plugged" del 1993 e per il film-concerto "Live in New York City" del 2000.

Springsteen: “È bello essere celebrati nella propria città”

Springsteen, che di recente ha compiuto 70 anni, ha detto: "Non posso fermarmi molto. C’è la mia famiglia in città, ma volevo giusto passare e ringraziare tutti per il supporto fornito alla Historical Association: è bello essere celebrati nella propria città”.