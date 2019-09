Su Sky arriva a partire dal 4 ottobre "1994", ultimo capitolo della trilogia Sky Original prodotta da Wildside, che racconta gli anni che hanno cambiato l'Italia a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica. In onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Cinema Uno, l'ultima stagione della serie sarà distribuita in otto episodi, raccontati attraverso gli occhi di persone comuni che intrecciano le loro vite con quelle dei protagonisti del terremoto politico che segnò la prima metà degli anni '90 nel nostro Paese.

L'anno della restaurazione

L'Italia del 1994 si trova ad un punto di svolta della propria storia repubblicana. In questo contesto di grande incertezza politica, sullo sfondo di un futuro ancora non ben definito, si muovono i personaggi già incontrati nei precedenti capitoli della serie. Leonardo Notte (Stefano Accorsi) ha capito che mantenere il potere è ancora più difficile che conquistarlo. Pietro Bosco (Guido Caprino), anche ora che ha un ufficio al Viminale, non riesce ad abbandonare i suoi vecchi difetti, mentre Veronica Castello (Miriam Leone) deve decidere chi sarà il suo compagno di vita, consapevole allo stesso tempo di voler giocare in prima persona la partita per il potere.

I protagonisti dell'ultimo capitolo

Nell'ultimo capitolo della trilogia ci sarà ancora Antonio Gerardi, nei panni del pubblico ministero di Mani Pulite Antonio Di Pietro, alle prese con la sua battaglia nelle aule di tribunale. Silvio Berlusconi sarà interpretato da Paolo Pierobon, mentre Giovanni Ludeno sarà Dario Scaglia. Insieme a loro si rivedrà Maurizio Lombardi, una vecchia conoscenza già vista in 1992 e 1993 nel ruolo dell'uomo di Berlusconi Paolo Pellegrini. Quest'ultimo, ora neo-onorevole, continuerà a vivere in adorazione del Cavaliere.