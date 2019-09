Sid Haig, morto a 80 anni il leggendario Captain Spaulding

Los Angeles dice addio a uno dei volti iconici del cinema horror: Sid Haig, attore diventato di culto negli anni '70 e poi celebre per aver interpretato Captain Spaulding. L'annuncio è arrivato su Instagram dalla moglie Suzie, la morte è avvenuta il 21 settembre.

Il saluto della moglie

La moglie ha salutato Sid Haig con un toccante messaggio su Instagram: "Se n'è andato il mio cuore, il mio grande amore, la mia luce e l'altra metà della mia anima. Era il mio angelo, il mio migliore amico e lo sarà per sempre. Buonanotte amore mio – scrive – ci ritroveremo ancora". L'attore era ricoverato in terapia intensiva da inizio settembre, dopo un incidente sul quale non erano stati rivelati ulteriori dettagli.

Dagli anni '70 a Tarantino

Sid Haig, nome d'arte di Sidney Eddie Mosesian, era nato il 14 luglio del 1939. Era diventato un'icona recitando in film d'azione degli anni '70, tanto da essere stato arruolato da Quentin Tarantino nel film che si ispirava a quello stile e a quel periodo, "Jackie Brown" (1997). Il regista italoamericano lo aveva voluto poi anche per un cameo in "Kill Bill: Volume 2". Dopo queste chiamate, l'inizio di una seconda giovinezza professionale, che lo portò – dal 2003 – a interpretare un ruolo di culto come quello di Captain Spaulding nel trittico firmato da Rob Zombie: “La casa dei 1000 corpi”, “La casa del diavolo”, “Three from Hell” (uscito solo pochi giorni fa, il 16 settembre). La sua lunga carriera vanta anche la partecipazione, spesso nel ruolo del cattivo, in “Agente 007 – Una cascata di diamanti” e in serie di grande successo come e “Star Trek”, “A-Team” e “Hazzard”.