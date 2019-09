Jennifer Aniston avrebbe dovuto perdere 13 chili per ottenere il ruolo di Rachel Green in Friends. Almeno secondo quanto rivelato dal libro di Saul Austerlitz dal titolo "Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era", pubblicato in occasione dei 25 anni della serie televisiva. Come riporta People, l'attrice statunitense avrebbe, infatti, ricevuto pressioni dal proprio agente per perdere peso.

Le pressioni di Hollywood

Secondo quanto rivelato dal libro di Austerlitz, i canoni estetici di Hollywood all'epoca erano molto rigidi. Al punto da spingere l'agente della Aniston a fare pressione sulla sua assistita per farle perdere peso. Un aneddoto, in particolare, è indicativo della situazione piuttosto complessa allora, soprattutto per le donne. L'attrice statunitense, infatti, nonostante non avesse particolari problemi di peso, sarebbe stata spinta a indossare un body durante i provini per assottigliare ulteriormente il suo profilo.

Attenzione alla dieta

People ha rivelato, inoltre, come l'agente della Aniston avesse detto chiaramente alla sua assistita che il motivo per cui aveva poca fortuna nei provini fosse proprio il suo peso. Da qui una maggiore attenzione alla dieta che avrebbe portato l'attrice a perdere ben 13 chili e ottenere, alla fine, la parte di Rachel Green in Friends. La Aniston aveva già parlato in precedenza di questo argomento in alcune interviste, dichiarando di aver avuto in passato delle pessime abitudini alimentari. Nonostante le pressioni di Hollywood fossero davvero eccessive, secondo l'attrice, aver iniziato a curare l'alimentazione sarebbe stato un bene sia per lei che per la sua carriera.