Debora Manenti, bresciana di 21 anni, ha vinto l’edizione numero 62 del Festival di Castrocaro, la kermesse canora che ha lanciato diversi cantanti, tra gli altri Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.

Il successo grazie a tre cover di brani rap

Debora Manenti, in gara con altri 9 artisti, si è imposta grazie a tre cover di brani rap: “Look at me now” di Chris Brown, “Lose yourself” di Eminem e “Mica Van Gogh” di Caparezza. Il festival è stato presentato da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La giuria era presieduta da Simona Ventura e completata da Elodie, Maurizio Vandelli, Andrea Delogu e dal maestro Bruno Santori.

Gli altri artisti in gara

Accompagnati da una band, sul palco di Castrocaro si sono esibiti, oltre alla vincitrice, anche Alfredo Bruno, 26 anni, di Rende (Cosenza), Anita Guarino, in arte Anita, 20 anni, di Pomezia (Roma), Gaia Gemmellaro, 18 anni, di Nicolosi (Catania), Giovanni Arichetta, 25 anni, di Torino, Michele Sechi in arte Mike Baker, 21 anni, di Vico Pisano (Pisa), Nicole Frendo, 17 anni, di Malta, Riad Souala, 23 anni, di Vicenza, Roberto Tornabene in arte Berna 17 anni, di Mascali (Catania) e Rosario Canale in arte Kram, 27 anni, di Reggio Calabria.

Chi è Debora Manenti

Debora Manenti è originaria di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Canta sin da quando era bambina e ha già partecipato ad alcuni concorsi musicali locali. Prima della partecipazione a Castrocaro, nel 2017 ha sostenuto i provini del talent show "Amici di Maria De Filippi", senza però riuscire a essere selezionata.