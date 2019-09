Il primo "mattoncino" è stato piazzato. E' partito infatti il cantiere Lego che porterà alla costruzione di Legoland Water Park a Gardaland.

Il primo parco acquatico Lego in Europa

Quello di Gardaland è il primo parco acquatico a tema Lego in Europa e il quinto al mondo, dopo quelli già esistenti all’interno dei Parchi Legoland in California, Florida, Malaysia e Dubai. I lavori richiedono un investimento di 20 milioni di euro per una superficie totale di 15mila metri quadrati. Il parco aprirà a giugno 2020. La cerimonia del primo mattoncino, che dà il via ai lavori, ha visto protagonisti Prezzemolo (la famosa mascotte del parco), Aldo Maria Vigevani e Luca Marigo, rispettivamente Ceo e Sales and marketing director di Gardaland.

Bambini "reporter"

Protagonisti della spiritosa cerimonia anche alcuni giovanissimi "inviati speciali", i Kids Reporter, attori di un divertente "tg" che racconta le novità del nuovo parco acquatico. "È una grande giornata questa, perché iniziamo a mettere le basi concrete di un progetto a cui stiamo lavorando da tre anni", ha affermato Vigevani. Il Legoland Water Park sorgerà vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom.