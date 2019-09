Jennifer Lopez ha compiuto 50 anni il 24 luglio scorso durante il suo tour mondiale, chiamato per l'occasione "It's my Party Tour". E ha deciso di celebrare il tutto con un video diario postato sulla sua pagina YouTube, insieme a un messaggio molto chiaro, un inno alle donne: "Tutti mi dicevano che ero pazza a sottolineare la mia età", racconta la popstar nel video, invece "è stato un modo per dire alla gente che non puoi rottamare una donna da una certa età in avanti".

"Non ho paura di dire che ho 50 anni"

Jennifer Lopez dice di aver realizzato durante il tour che "essere me stessa senza paura di dire 'sono una donna di 50 anni, sono qui e non me ne vado da nessuna parte' avrebbe significato così tanto per così tante persone". Poi lancia un altro messaggio alle donne: "Con gli anni si migliora sempre di più, purché si sia aperte all'esperienza di crescere e di evolversi", afferma.