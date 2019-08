Tutti i concerti di settembre 2019 da non perdere

Dopo la grande abbuffata di agosto, la musica dal vivo tira un po' il fiato prima di prepararsi ai tour invernali. Ma anche a settembre 2019 sono tantissimi gli eventi musicali da non perdere in giro per l'Italia. Dall'unica data di Alice Cooper alle due di Michael Bublè, tra tanta buona musica italiana, jazz e classica, ecco i concerti da non perdere per i prossimi trenta giorni.

Big internazionali

Alice Cooper si esibirà al Pala Alpitour di Torino il 10 settembre , mentre il giorno successivo gli Evanescence saranno all'Arena di Verona. Il 18 settembre il Mediolanum Forum di Assago ospiterà le Little Mix , in tour promozionale per il loro quinto album in studio, "LM5". Dopo una lunga assenza dal palcoscenico, Michael Bublé torna ad esibirsi per i suoi fan. Sarà in Italia il 23 e il 24 settembre, sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Mi).

Big italiani

Tra i big italiani in concerto ci sarà Simone Cristicchi con "Abbi cura di me Tour": appuntamento il 1° settembre al Teatro Comunale di Todi. Il cantante si esibirà poi nel Cortile dell'Agenzia di Pollenzo (3/09) e a Piazza della Loggia a Brescia (6/09). Max Gazzè sarà nella Piazza dei Signori a Vicenza (6/09), all'Arena Ponte Alto di Modena (14/09) e a Piazza del Plebiscito a Lanciano (15/09). Il 1° settembre Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana saranno alla Banchina San Domenico di Molfetta, per poi esibirsi a Palermo il 7 settembre. Nello stesso giorno Daniele Silvestri sarà in concerto a Marina di Pietrasanta, presso il Teatro La Versiliana, mentre Levante si esibirà nella stessa serata al Teatro Antico di Taormina. La cantante sarà poi al Teatro Romano di Verona: appuntamento al 3 settembre. Antonella Ruggiero e Banda di Piazza Caricamento si esibiranno nell'ambito del festival Sconfinando di Gubbio il 6 settembre. Il 7 settembre i Thegiornalisti saranno al Circo Massimo di Roma. Nello stesso giorno J-Ax e gli Articolo 31 saranno in concerto a Villa Bellini, Catania. Quattro date settembrine per Loredana Bertè: si esibirà al Teatro Romano di Verona (1/09), al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi, 4/09), alla Festa dell'Unità di Modena (7/09) e al Teatro di Verdura a Palermo (14/09). Il 20, 21 e 22 settembre il palco dell'Arena Flegrea di Napoli riunirà due colossi della musica italiana e napoletana: Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo. Il 25 settembre il duo Raf-Tozzi chiuderà il tour che ha portato la strana coppia in giro per l'Italia nel luogo dove tutto è iniziato, l'Arena di Verona.

Jova Beach Party

Dopo il grande successo sulle spiagge di tutta Italia, il Jova Beach Party si avvia alla sua chiusura. Il 7 settembre Lorenzo Cherubini porterà il suo show a Montesilvano. Lo spettacolo si terrà su Lungomare Aldo Moro e sostituirà il concerto cancellato a Vasto, previsto per il 17 agosto . Infine, per celebrare l'ultimo giorno d'estate, il 21 settembre il Jova Beach Party arriverà a Linate.

Jazz e Classica

Il 7 settembre Enzo Avitabile con i Bottari di Portico e la Black Tantarella Band si esibirà a Castello Carrarese di Padova. Nello stesso giorno il compositore Micahel Nyman si esibirà alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Il 9 settembre sarà il momento di Jim Porto e del suo concerto "Brasilerissimo" alla Casa del Jazz. Il 10 settembre Sergio Cammariere si esibirà nel Chiostro di Santa Maria del Plesco di Casamarciano. La Sala Concerti della Casa del Jazz ospiterà Andrea Molinari il 28 settembre. Dal 7 al 21 settembre sono moltissimi gli appuntamenti attesi per Sagra Musica Umbra a Perugia. Tra gli artisti in cartellone, il 17 settembre sarà il momento di Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura e l'Orchestra da camera di Perugia. Il 30 settembre l'Auditorium Parco della Musica ospiterà i The Jeepers del Maestro Giorgio Cùscito, che festeggia i suoi 30 anni di carriera nel jazz con un concerto dedicato allo swing di Harlem.