Livorno, il programma del raduno dei fan di Harry Potter

Gli appassionati di Harry Potter si sono dati appuntamento a Livorno per sfidarsi in competizioni "magiche" ma anche per assistere a lezioni ispirate alle materie insegnate ad Hogwarts. Il raduno, organizzato dall'associazione Caput Draconis, ha preso il via lo scorso fine settimana e durerà fino al 29 agosto. "Siamo molto soddisfatti di come sta andando la manifestazione - racconta Lia Pallone, una delle organizzatrici - la cornice e lo scenario qui a Livorno sono perfetti per noi".

All'interno delle due fortezze medicee

Il quinto raduno nazionale, infatti, è ospitato nelle due fortezze medicee della città, la Fortezza Vecchia e la Nuova. Una cornice unica ed evocativa che sta permettendo agli appassionati ed ai curiosi di immergersi in un'atmosfera molto simile a quella descritta nei libri della scrittrice britannica J. K. Rowling. La prima fase della manifestazione si è tenuta nella Fortezza Nuova per poi spostarsi, il 26 agosto, in quella Vecchia. Il trasferimento è stato effettuato a bordo di un battello con il quale gli appassionati hanno fatto il tour dei Fossi, i canali navigabili che attraversano tutto il centro storico, attraccando poi al molo del bastione mediceo che, secondo Pallone, "ricorda in qualche modo l'arrivo a Hogwarts".

Lezioni magiche e animali

Durante il weekend coloro che hanno partecipato al raduno hanno potuto assistere ad alcune delle lezioni che J. K. Rowling ha immaginato si tenessero nella scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts. Tra queste: corsi di divinazione, di incantesimi, grazie alla presenza di un mago professionista, e di cura delle creature magiche, durante le quali hanno partecipato anche diversi esemplari in carne ed ossa per la gioia dei più piccoli. Domenica pomeriggio, nel pratone della Fortezza Nuova, si è tenuto anche un torneo di Quidditch, lo sport che nel mondo di Harry Potter si pratica a cavallo della scopa magica.

Il programma dei prossimi giorni

A partire dal 26 agosto le attività organizzate saranno dedicate ad appassionati un po' più grandi (età media intorno ai 25 anni), che parteciperanno a lezioni di storia della magia, rune antiche, pozioni e difesa contro le arti oscure. Nelle serate di lunedì e martedì, la Terrazza Mascagni ospiterà il "Club dei Duellanti" e il "Ballo del Ceppo". Mercoledì invece gli appassionati si potranno sfidare in una gara di scacchi magici. Nella giornata conclusiva, giovedì 29 agosto, si terranno gli esami dei partecipanti per passare al prossimo anno magico e le premiazioni dei vincitori delle gare sportive e per la "Coppa delle Case".