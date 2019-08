Primo figlio in arrivo per Quentin Tarantino e la moglie Daniella Pick. Il regista 56enne e la cantante e modella israeliana 35enne si sono sposati meno di un anno fa; per entrambi si tratta del primo figlio. La conferma è arrivata tramite People: "Daniella e Quentin sono molto felici di annunciare che stanno aspettando un bambino", riporta la rivista americana, annunciando la dolce attesa. Al momento non ci sono indiscrezioni né sul sesso del bambino né sulla data di nascita.

Il primo incontro della coppia

La coppia si era sposata il 28 novembre 2018 a Los Angeles, prime nozze per il regista cult. I due si erano conosciuti nel 2009 durante la promozione del film "Bastardi senza gloria" in Israele ma non si erano più incontrati fino al 2016; nel 2017 è arrivato il fidanzamento, poi le nozze con una cerimonia privata. La notizia della paternità arriva dopo la fine delle riprese e l'uscita nelle sale di "C’era una volta a… Hollywood", ultima fatica cinematografica di Tarantino.