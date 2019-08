Missy Elliott pubblica un nuovo album dopo 14 anni

Missy Elliott ha annunciato l'uscita di un nuovo album. Dopo un silenzio discografico durato 14 anni, la rapper statunitense ha pubblicato "Iconology", una raccolta di cinque canzoni create all'insegna del #ThrowItBack, una sorta di amarcord della musica da ballare.

Un album "amarcord"

"Torniamo indietro a un tempo in cui la musica era semplicemente bella e ci faceva venire voglia di ballare", ha scritto Missy Elliott sui suoi profili social annunciando l'uscita di "Iconology". Nella tracklist ci sono solo cinque canzoni, le prime dopo qualche brano spot pubblicato durante questi anni. Come riporta il sito specializzato Pitchfork "Throw It Back" non è solo il mood su cui è incentrato il disco, ma anche il titolo di un brano a cui Missy Elliott ha già dedicato un video, in cui appare anche Teyana Taylor.

Un anno di riconoscimenti

"Iconology" giunge in chiusura di un anno ricco di riconoscimenti per Missy Elliott. Il 26 agosto la cantante riceverà l'MTV VMAs Video Vanguad Award ed è stata anche inclusa nella Songwriters Hall of Fame. Ha duettato con Lizzo sulle note di "Tempo", dopo un anno ricco di collaborazioni con i grandi nomi della musica contemporanea: Ariana Grande, Kelly Rowland, Busta Rhymes e Ciara. Il suo ultimo album, "The Cookbook", risaliva al 2005, seguito un anno dopo dalla compilation di singoli "Respect M.E.".