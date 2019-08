Dwayne "The Rock" Johnson, matrimonio a sorpresa con Lauren Hashian

Dwayne "The Rock" Johnson ha sposato la sua compagna Lauren Hashian. La coppia era ben consolidata e ha già due figlie, ma il matrimonio è arrivato a sorpresa, annunciato con un post su Instagram.

Le immagini rivelatrici

L'annuncio è stato stringato. Due foto, una in cui la coppia si bacia e una in cui esulta, accompagnate da poche parole: “L'abbiamo fatto. 18 agosto 2019. Hawaii”. Entrambi vestiti di bianco, Johnson e Hashian hanno pronunciato il “sì” in riva al mare. The Rock, wrestler diventato star del cinema, ha 47 anni, e la sua relazione con la Hashian, 34enne, dura dal 2007. Tre anni fa è nata la loro primogenita Jasmine. Mentre il 17 aprile 2018 è arrivata Tiana (anche in questo caso con un annuncio pubblico su Instagram). Il post, neanche a dirlo, è diventato virale, con oltre 8 milioni di “Mi piace”. E tra i messaggi social di auguri sono arrivati anche quelli di numerosi vip, come il campione Nfl Tom Brady e la modella Naomi Campbell.

Matrimonio a sorpresa

Il matrimonio arriva a sorpresa anche perché Johnson, nel luglio 2018, aveva dichiarato a Entertainment Tonight di non avere fretta di sposare la compagna: “Mi riferisco già a lei come 'mia moglie'”, aveva sottolineato. Poco più di un anno dopo, ecco invece arrivare le nozze. Johnson ha alle spalle un matrimonio con Dany Garcia, dalla quale è nata la prima figlia Simone, oggi 18enne. E i rapporti con l'ex moglie sarebbero buoni, anche perché famiglia e affari si sono intrecciati: i due hanno fondato una società di produzione, guidata da Hiram Garcia, fratello di Dany. Un'armonia della quale si trova un indizio anche nel post di annuncio del matrimonio. The Rock ha infatti taggato due persone: la moglie e l'ex cognato, autore degli scatti.