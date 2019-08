Non solo con il microfono in mano. A quanto pare Justin Bieber ci sa fare anche con la palla tra i piedi. Sui social è infatti spuntato un video in cui il cantante canadese gioca a teqball, una via di mezzo tra calcio e ping-pong.

La nuova passione di Bieber

Il "campo" da gioco del teqball è un tavolo, con in mezzo una rete, come nel ping-pong. La superficie, però, non è piatta ma curva, per favorire il rimbalzo del pallone. Sì, perché non ci sono né racchette né palline. Si gioca con i piedi, il petto, la testa. Negli ultimi mesi, grazie anche a video spettacolari di calciatori professionisti come Ronaldinho e Neymar, il teqball si è imposto come nuovo sport estivo. Ed è anche arrivato nei ritiri delle squadre professionistiche. Lo ha scoperto anche Justin Bieber. Qualche palleggio e tentativi di giochi di prestigio denotano un buon tocco di palla, anche se c'è ancora da lavorare. Secondo la pagina Teqball, che ha pubblicato il video, il "calcio da tavolo" sarebbe il nuovo "passatempo preferito" del cantante.