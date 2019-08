Il più grande fan di Anthony Hopkins? Il suo gatto. Lo dimostra questo video girato mentre l'attore gallese suona il piano. Il breve filmato è stato postato dallo stesso Hopkins su Twitter.

"Il mio più grande fan"

Anthony Hopkins, 81 anni, sembra andare particolarmente fiero del suo felino, che gli fa compagnia mentre si esercita al pianoforte. Su Twitter lo ha definito "Il mio più grande fan". L'amore dell'attore per la musica (oltre che per i felini) risale alla sua infanzia. Infatti, entrò al Welsh College of Music and Drama proprio grazie al suo talento al pianoforte. Su Twitter aveva già postato video in cui suonava, raccogliendo moltissimi consensi.

Il lato nascosto di Anthony Hopkins

Anthony Hopkins non è solo un formidabile attore. Infatti, il premio Oscar per "Il silenzio degli innocenti" è anche un compositore. Ha pubblicato un album da piano solo nel 2012, intitolato "Anthony Hopkins – Composer". Tuttavia alcune sue opere sono state riprese da altri artisti. È successo ad André Rieu, che nel 2011 ha pubblicato un album che include un valzer composto da Hopkins nel 1964, all'età di 26 anni. Il titolo, "And the Waltz Goes On", è stato esteso da Rieu all'intero album.