La nuova vita di Geri Halliwell nel dopo-Spice Girls

Ginger Spice è cresciuta. Di tanto in tanto indossa gli abiti che l'hanno resa celebre, ma oggi la sua vita è anche altro, tra famiglia, musica e tv.

La carriera da solista

Dopo l'addio alle Spice Girls, Geri Halliwell ha tentato la carriera da solista. E tra le componenti della band è quella che, anche in solitudine, ha raggiunto i risultati migliori. Il suo primo album è del 1999, "Schizophonic", che conteneva successi come "Mi Chico Latino". Nel maggio 2001 è uscito il suo secondo disco, "Scream If You Wanna Go Faster", dal quale viene estratto il singolo "It's Raining Men", e nel 2005 è la volta di "Passion". Torna a cantare da solista nel 2017, con il singolo "Angels In Chains", dedicato allo scomparso George Michael e i cui proventi sono stati devoluti in beneficenza.

Le reunion

Di tanto in tanto, le Spice Girls si sono riunite. E Geri non è mai mancata. La prima volta nel 2006, per incidere i singoli "d'addio" "Headlines (Friendship Never Ends)" e "Voodoo", inseriti nel Greatest Hits che ha preceduto il tour mondiale del 2007-2008. Nel 2012 una nuova reunion, seppure per una sola serata, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. Tra maggio e giugno 2019, le Spice Girls sono tornate insieme per lo Spice World – 2019 Tour, anche se in un'inedita formazione a quattro, senza Victoria.

Tv e libri

Geri ha partecipato a diversi programmi tv, soprattutto nelle vesti di giudice di talent show. Ha partecipato a Popstars: The Rivals e a All American Girls. È stata protagonista, assieme alla sua insegnante Katy Appleton, di alcune pubblicazioni video sullo yoga. E si è dedicata con buon successo anche alla scrittura, dando vita - nel 2008 - a Ugenia Lavender, protagonista di una collana di libri per bambini.

Vita privata

Geri Halliwell ha avuto due figli. La prima, Bluebell Madonna, nel 2006 con l'allora compagno Sacha Gervasi. Il secondo nel 2017, frutto dell'amore con il marito Christian Horner (sposato nel 2015), manager della Red Bull Racing, team di Formula 1.