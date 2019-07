Rifiutata all'ingresso di un hotel francese a causa del colore della sua pelle. L'episodio sembra ancora più incredibile visto che è successo alla super top model Naomi Campbell, uno dei volti più noti al mondo. A denunciarlo è stato lei stessa, nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Paris Match: "Recentemente ero in una città del sud della Francia, nel periodo del festival di Cannes, dove ero stata invitata per partecipare a un evento organizzato in un hotel il cui nome eviterò di citare", ha detto la modella, "Non hanno voluto lasciare entrare me e la mia amica a causa del colore della mia pelle".

L'episodio nel sud della Francia

La modella ha parlato a lungo di come sia cambiata l'idea di bellezza nel corso degli ultimi decenni: "La parola diversità, oggi, è ovunque. Ma all'inizio della mia carriera non era così. Ho sempre desiderato che le persone fossero tutte trattate in maniera egualitaria. Non è una cosa che va da sé, è una sfida continua". A quel punto ha raccontato quanto successo in Francia, fornendo la propria interpretazione: "Ero in una città del sud della Francia, dove ero stata invitata per partecipare a un evento organizzato in un hotel il cui nome eviterò di citare. Non hanno voluto lasciare entrare me e la mia amica a causa del colore della mia pelle. L'uomo all'ingresso sosteneva che la struttura fosse al completo, ma lasciava passare altre persone. E' in ragione di simili episodi rivoltanti che continuerò a esprimermi e a farmi sentire".