Jennifer Lopez scatenata alla festa per i suoi 50 anni: VIDEO

50 anni e non sentirli (LE FOTO). Sarà pure una frase fatta ma, a guardare il video che J Lo ha postato su instagram non si può dire altro. Pochi secondi, filmati durante il party a Miami per il suo compleanno, che la ritraggono mentre balla come una ragazzina sotto alla consolle. Anche la forma è quella di una ragazzina.

Jenny from the block

“TONIGHT was a Jenny from the Block party” è la didascalia che accompagna uno dei video della festa di Jennifer Lopez. Una rivendicazione fiera delle origini della pop star che, col famoso ritornello di uno dei suoi brani - I’m still Jenny from the block (la Jenny del quartiere) - ha conquistato tutto il mondo. Nata nel quartiere sbagliato, quel Bronx di cui almeno fino a qualche anno fa si parlava solo in relazione dei casi di cronaca nera, con lavoro e fatica ha scalato le classifiche ed arrivata in cima tra le star più pagate e amate.