Nicole Kidman ha presentato ai propri fan il suo primo cucciolo di cane, postando uno scatto sul profilo Instagram. Si tratta di un barboncino di colore marrone chiaro, immortalato in un momento di tenerezza con l'attrice australiana, a beneficio dei suoi quasi cinque milioni di follower.

Il primo cucciolo

Nel post pubblicato su Instagram, l'attrice protagonista di "Big Little Lies" ha voluto condividere con i fan la gioia per l'adozione del suo primo cucciolo di cane. La foto ha ricevuto in poco tempo migliaia di like e commenti di apprezzamento. Non è la prima volta, peraltro, che la Kidman condivide sui social momenti della propria vita privata. Di recente, infatti, sempre su Instagram l'attrice ha diffuso uno scatto che la ritrae in un momento di tenerezza con il marito Keith Urban, in occasione del loro anniversario di matrimonio. I due si sono sposati il 25 giugno del 2006.