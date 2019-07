"Portame ar mare... o 'ndo te pare / Pijame na bira... Che nun c'ho na lira": potrebbe essere questo il ritornello del nuovo tormentone dell'estate 2019. A lanciare il singolo, accompagnato da un video, sono Le Calippe, due ragazze romane divenute celebri sul web per un'intervista sulla spiaggia del 2010, in cui spiegavano il loro verace rimedio alla calura estiva.

Tormentone sul web

Romina e Debora, questi i nomi delle due giovani romane, che nel 2010 fecero il giro del web grazie a un'intervista di Sky Tg24. Al giornalista, che sulla spiaggia di Ostia chiedeva come combattessero il caldo estivo, le due risposero con una ricetta molto semplice: "calippo e birra", parole pronunciate con un marcato accento romanesco. L'intervista è diventata cult in rete, con parecchie parodie e tentativi di sottotitolazione in italiano standard per "tradurre" le loro parole. Le ragazze, ribattezzate Le Calippe, hanno provato a sfruttare la popolarità a distanza di anni, lanciando un account Instagram congiunto che in poco più di un mese ha già 10mila follower. Sul social network hanno postato foto balneari con l'immancabile ghiacciolo cilindrico, che hanno preparato il terreno per il lancio della canzone



"Portame ar mare"

"Portame ar mare" uscirà ufficialmente venerdì 12 luglio, ma su Instagram Le Calippe hanno già pubblicato un'anteprima del video. Il testo è il classico mix di ritmo balneare e riferimenti all'estate in spiaggia: "Giù l’asciugamano, con la birretta in mano, tutti incastonati sembra un tetris disumano, sul lettino del vicino, Calippo è il paradiso, come dalla D’urso e il suo salotto ti sorrido... L’estate ci chiama, la gente ci ammira, siamo pronte a far festa, andiamo fuori di testa". Con accento e termini in romanesco, Le Calippe sono rimaste fedeli al linguaggio colorito che le ha rese famose su internet. Basterà per conquistare tutte le spiagge d'Italia?