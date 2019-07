Sting annulla due concerti, fan preoccupati per la sua salute

Sting annulla il suo secondo concerto in pochi giorni per ordine del suo medico e tra i fan cresce la preoccupazione per lo stato di salute del cantante britannico. L’ex frontman dei Police, dopo aver annullato il concerto dell’8 luglio al Gent Jazz Festival, in Belgio, ha annunciato su Twitter che anche la data di Monaco di Baviera del 10 luglio è cancellata.

Gli annunci su Twitter

Anche il primo annuncio, sul forfait per il Jazz Festival in Belgio, era arrivato su Twitter. Ed anche in quel caso, il 67enne musicista, aveva fatto riferimento ai consigli del suo medico. Quali siano le cause di salute che hanno portato alla decisione non è stato specificato. Numerosi sono stati i tweet di incoraggiamento indirizzati al cantante da parte dei fan.

Le date italiane a Lucca e a Padova

Sting è atteso quest’estate anche in Italia. Il 29 luglio è in cartellone al Lucca Summer Festival, nella città toscana. L’indomani, il 30 luglio, l’ex leader dei Police dovrebbe esibirsi all’Arena Live di Padova.