Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono stati fotografati insieme durante un momento di serenità in compagnia del figlio Maddox, su uno yacht a largo della Sardegna. Nonostante i due si siano ritrovati per un periodo di vacanza, non avrebbero intenzione di tornare insieme. Secondo alcune voci diffuse di recente, la showgirl avrebbe infatti una relazione con un altro calciatore, dall’identità ignota. Il futuro di Boateng, invece, potrebbe essere a Istanbul con la maglia del Besiktas, dopo che il Barcellona ha deciso di non riscattarlo.

Di nuovo insieme, ma solo in vacanza



Sono passati alcuni mesi dalla separazione tra Melissa Satta e Boateng, ma quantomeno l’ex coppia sembra aver ritrovato l’armonia a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale "Chi". Proprio per il bene del figlio, nato nel 2014, la showgirl e il calciatore starebbero tentando di ricucire il loro rapporto, anche se non avrebbero intenzione di tornare insieme.

Il futuro di Melissa e Kevin-Prince

Nelle scorse settimane, invece, la showgirl era stata fotografata insieme all’imprenditore Tommy Chiabra, alimentando voci su una presunta relazione tra i due. Dal canto suo, Boateng, dopo aver concluso la sua esperienza al Barcellona, non tornerà a giocare per il Sassuolo. Nel suo futuro, infatti, potrebbe esserci la Turchia. Secondo le ultime voci di mercato, il calciatore ghanese potrebbe approdare a Istanbul per vestire la maglia del Besiktas.