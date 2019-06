Sarà un luglio denso di musica. Tra festival, tour di addio e celebrazioni, artisti nazionali e internazionali animeranno stadi e piazze d'Italia con le loro canzoni. Ecco tutti i concerti da non perdere a luglio 2019.

I concerti dei big internazionali

Per dire addio ai propri fan, i Kiss hanno deciso di mettere in piedi il tour "End of The Road". L'unica data italiana per la band guidata da Gene Simmons e Paul Stanley è prevista per il 2 luglio a San Siro, Milano. Jack Savoretti si esibirà al Flower Festival di Collegno, in provincia di Torino, per un'unica data prevista il 5 luglio. Unica data anche per Elton John, impegnato nel suo tour di addio alle scene. Il 7 luglio sarà in Piazza Napoleone a Lucca, nell'ambito del Lucca Summer Festival. Unica data anche per Joan Baez, che il 19 luglio sarà al Flower Festival di Collegno, e per Rufus Wainwright, che il 28 luglio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tre date per i Muse, che si esibiranno il 12 e 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ben Harper and The Innocent Criminals saranno al GruVillage di Grugliasco (To) il 2 luglio, al Pala De Andrè di Ravenna (9/07), all'Arena La Civitella di Chieti (12/07), all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Rock in Roma (13/07), al Mantova Arte & Musica di Mantova (16/07) e a San Siro per il Milano Summer Festival (17/07). Saranno tre le date italiane dei Dream Theater, tutte concentrate a luglio. Il gruppo si esibirà nell'ambito di Rock The Castle, a Villafranca di Verona, il 5 luglio. Il 6 luglio sarà la volta di GruVillage a Grugliasco, mentre il 10 luglio la formazione sarà al Teatro Antico di Taormina. Gli Skunk Anansie celebrano i 25 anni di attività con un tour che confluirà in un album tutto dal vivo. Le date in Italia inizieranno con un concerto allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (To, 4/07), il 5 luglio sarà la volta dell'Arena Parco Nord di Bologna, seguito dall'Isola del Castello di Legnano (Mi, 7/07), l'Auditorium Parco della Musica di Roma (8/07), l'Arena Flegrea di Napoli (9/07) e la Scalinata Cattedrale di Noto (10/07). Due date per il tour europeo di Sting "My Songs": appuntamento il 29 luglio al Lucca Summer Festival e il 30 luglio al Gran Teatro Geox di Padova. Tornano in Italia anche i Thirty Seconds to Mars. Il gruppo, in tour per l'ultimo album "America", suonerà all'Auditorium Parco della Musica di Roma (3/07), al Gran Teatro Geox di Padova (4/07), al Pistoia Blues Festival (6/07) e al Collisioni Festival di Barolo (Cn, 7/07). Oltre ad esibirsi a Umbria Jazz, Thom Yorke torna in Italia con altre quattro date. Il 16 luglio suonerà al Collisioni Festival di Barolo, il 17 sarà a Villa Manin di Codroipo (Ud), il 18 in Piazza Castello a Ferrara, il 21 all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Le star italiane del momento

L'estate 2019 di Irama sarà nel segno di "Arrogante". Il suo ultimo album è al centro del #giovanipersempre tour, iniziato ufficialmente il 22 giugno. Il 5 luglio sarà la volta dell'Arena Live, a Padova, per poi spostarsi a Genova (6/07), Roma (11/07), Lignano Sabbiadoro (19/07), Pescara (26/07) e Nardò (27/07). Achille Lauro si esibirà a Piazzale Castello, Udine, il prossimo 25 luglio per Udine Vola 2019. Il 27 luglio sarà a Grugliasco presso il GruVillage. Anastasio incontra i fan in tre date a luglio. Il vincitore dell'ultimo X Factor, forte del successo del suo primo singolo "La fine del mondo", sarà al Lucca Summer Festival il 9 luglio, il 25 sarà al GruVillage di Grugliasco e il 27 luglio sarà al Nuovo Foro Boario di Noci (Ba). Con "Mainstream" ha fatto saltare regole, generi e definizioni e ora Calcutta porta questo caos creativo nelle piazze e nei festival italiani. A luglio si esibirà al Goa-Boa Festival di Genova (5/07), al Lucca Summer Festival (6/07), in Piazza Sordello a Mantova (12/07), a Collisioni, Barolo (13/07), al Festival Porto D'Arte a Palermo (18/07), al Festival delle Invasioni di Cosenza (20/07), al Porto Turistico di San Benedetto del Tronto (23/07), al Festival di Majano di Majano (Ud, 26/07). Gazzelle, all'anagrafe Flavio Pardini, sarà a Legnano (1/07), all'Auditorium Parco della Musica di Roma (6/07), ai Giardini del Frontone di Perugia (7/07), al Goa-Boa Festival di Genova (9/07), all'Arena Parco Nord di Bologna (12/07), al Flowers Festival di Collegno (16/07), al Exbase di Napoli (19/07). Irama sarà il 6 luglio all'Arena del Mare di Genova, l'11 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 19 all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Ud), il 26 al Teatro d'Annunzio di Pescara, il 27 allo Stadio Giovanni Paolo II di Nardò (Le).

Jova Beach Party

L'estate 2019 arriva sotto il segno di Jovanotti. C'è tanta attesa per il Jova Beach Party, che vedrà anche la collaborazione del WWF per sensibilizzare il pubblico sul tema della plastica in mare. Si inizia a Lignano Sabbiadoro, presso la Spiaggia Bell'Italia: appuntamento - già sold out - il 6 luglio. Tutto esaurito anche per lo spettacolo del 10 luglio alla Spiaggia Rimini Terme di Rimini. Il 13 luglio Lorenzo Cherubini sarà al Lido Fiore Flava Beach di Castel Volturno, mentre il 16 sarà al Lungomare dei Navigatori Etruschi di Cerveteri. Il 20 luglio il Jova Beach Party arriva in Puglia, con l'appuntamento al Lungomare Pietro Mennea di Barletta. Il 23 sarà la volta della Banchina Isola Bianca Molo Bonaria di Olbia, seguita il 27 dalla Spiaggia Fronte Isola di Albenga e il 30 dalla Spiaggia Muraglione di Viareggio.

I big italiani

A luglio J-Ax sarà ancora in concerto con gli Articolo 31. Dopo l'aggiunta della data di Genova del 12 luglio, restano confermati i concerti a Legnano (Mi, 3/07), all'Ippodromo delle Capannelle di Roma (6/07), all'Arena di Verona (14/07), a Bibione (Va, 20/07). Grande attesa per il tour "Laura Biagio" negli stadi italiani. La Pausini e Antonacci canteranno insieme in un doppio concerto a San Siro, Milano, il 4 e il 5 luglio. Sarà poi la volta dello Stadio Artemio Franchi di Firenze (8/07), Stadio Dall'Ara di Bologna (12/07), Stadio Olimpico di Torino (17/07), Stadio Euganeo di Padova (20/07), Stadio Adriatico di Pescara (23/07), Stadio San Filippo di Messina (27/07). Il 18 luglio gli Afterhours si esibiranno al Bologna Sonic Park. Il 29 luglio l'Arena di Verona accoglierà un evento speciale dedicato a Fabrizio de André. Il figlio Cristiano infatti si esibirà con la PFM-Premiata Forneria Marconi per riproporre i brani più famosi del cantautore genovese. Giorgia sarà in tournée con "Pop Heart Summer Nights". Gli appuntamenti di luglio: Parchi di Nervi di Genova (2/07), Teatro di Verdura di Palermo (6/07), Anima Festiva di Cervere (Cn, 10/07), Marostica Summer Festival a Marostica (12/07), Villa Manin di Codroipo (Ud, 15/07), Lucca Summer Festival (18/07). Luca Carboni si esibirà il 20 luglio in occasione del festival "Aspettando Naturalmente Pianoforte", che si terrà dal 19 al 21 luglio a Pratovecchio Stia (Arezzo). Estate bollente per Antonello Venditti e il suo tour "Sotto il segno dei pesci", album che festeggia i suoi 40 anni dall'uscita. A luglio il cantautore romano sarà all'Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (7/07), al Pistoia Blues (9/07), in Piazza Grande a Palmanova (11/07), all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere (16/07), al Marostica Summer Festival (18/07), a Piazza Garibaldi a Cervia (20/07), alla Banchina di San Domenico di Molfetta (25/07). Due date a luglio per Eros Ramazzotti: il 16 sarà al Lucca Summer Festival e il 18 allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (To).

Jazz

Grande musica cubana a Napoli. Il 24 luglio presso l'Arena Flegrea si esibirà la formazione capitanata da Juan de Marcos Gonzales, Afro Cuban All Stars. Il fondatore del Buena Vista Social Club si esibirà nell'ambitp del Noisy Naples Fest. Gli Aires Tango animeranno la serata del 30 luglio presso la Casa del Jazz di Roma che, come ogni anno, offre un cartellone ricco di artisti di spicco. Il 10 luglio sarà infatti la serata del Bill Frisell Trio, mentre il 16 luglio si esibirà Richard Galliano, il 25 luglio Paolo Fresu tornerà sul palco con Daniele Di Bonaventura e il Morelenbaum trio. Il 26 luglio sarà la volta di Sergio Cammariere, mentre il 27 luglio suoneranno Antonello Salis e Simone Zanchini duo. Luglio si chiude con il concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzarello, in cartellone per la Casa del Jazz il 31 luglio. Caetano Veloso torna in tour con il suo live acustico "Orfetorio" in compagnia dei figli Moreno, Tom e Zeca. Il gruppo sarà il 13 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 16 luglio ai Parchi di Nervi di Genova, il 19 luglio in Piazza Ss. Annunziata a Firenze e il 22 luglio in Piazza Ciaia a Fasano. Tre date per Diana Krall: oltre alla sua presenza nel cartellone di Umbria Jazz, la cantante americana sarà all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (8/07) e all'Auditorium Parco della Musica di Roma (14/07).

I festival da seguire

Dal 5 al 10 luglio sarà di nuovo Pistoia Blues. Il festival ospiterà i Thirty Seconds to Mars (6/07), Noel Gallagher & The High Flying Birds (8/07) e Ben Harper con gli Innocent Criminals (10/07). Al via la sedicesima edizione del Festival Gaber. Dal 5 luglio al 3 agosto a Camaiore, Montecatini Terme, Pistoia e Livorno si inizierà a celebrare la figura del cantautore. Tra gli ospiti: Simone Cristicchi, Bebe Vio e Marco Morandi, che porterà in scena lo spettacolo "Nel nome del padre. Storia di un figlio di.". Dal 12 al 14 luglio sarà la volta dell'Home Venice Festival. Nella line up tanti nomi interessanti come gli Editors (12/07) e LP (13/07). Dal 4 al 7 luglio si terrà il Brain Zone Music Festival, una maratona musicale dai chiari sentori jazz in cui spiccherà la presenza di Raphael Gualazzi in co-leadership con Mauro Ottolini (tutti i concerti saranno a ingresso gratuito). Inoltre, dal 4 luglio al 25 agosto torna il Val di Fassa Panorama Music per fare il pieno di jazz, in sinergia con musica classica, soul, rock, reggae nella splendida cornice delle Dolimiti trentine. Dal 12 al 21 luglio torna Umbria Jazz. Tra i nomi in calendario: Gino Paoli (13/07, ore 17), Diana Krall (13/07, ore 21), Paolo Conte (14/07, ore 21.30) George Benson (15/07, ore 21), Chick Corea & The Spanish Heart Band (16/07, ore 21), King Crimson con il loro "Celebrating 50 years" tour (18/07, ore 21.30), Thom Yorke (20/07, ore 21), Lauryn Hill (21/07, ore 21).