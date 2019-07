Finisce la storia d’amore tra Pamela Anderson e il calciatore francese Adil Rami. Lo rivela la stessa attrice con un lungo post su Instagram in cui accusa il difensore dell'Olympique Marsiglia, con un passato anche al Milan, di averla tradita e di aver condotto una doppia vita per due anni.

Il post su Instagram

La foto pubblicata da Pamela Anderson, 51 anni, 17 più di di Adil Rami, li ritrae insieme in uno scatto in bianco e nero. "È difficile da accettare – scrive l’attrice diventata celebre grazie a "Baywatch" -. Gli ultimi 2 anni e poco più della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata, portata a credere che eravamo coinvolti in un 'grande amore'. Sono devastata per averlo scoperto negli ultimi giorni. Stava vivendo una doppia vita. Lui che era solito scherzare sugli altri giocatori che avevano fidanzate in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri. Ma quello che ha fatto lui è ancor peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare in questo modo i cuori e le menti di due donne? Sono sicura che ce ne sono state anche altre. E' lui il mostro. Io che ho aiutato tante donne vittima di violenze domestiche, non sono stata abbastanza sveglia da aiutare me stessa".

La National Domestic Violence Hotline

L’ultimo riferimento di Pamela Anderson è alla "National Domestic Violence Hotline", associazione americana contro le violenze domestiche che da anni la star canadese supporta. In poche ore ha ricevuto oltre 30mila like dai suoi fan.

Una storia finita dopo due anni

La love story tra i due si conclude dopo circa due anni in cui tuttavia si era già parlato di una separazione, un anno fa, quando qualcuno aveva parlato di un rifiuto da parte di lei di sposare il calciatore. Ma la notizia era stata smentita da Rami, che stavolta dovrà affrontare le accuse pubbliche della sua ex compagna.