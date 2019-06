Non solo Obama e Clooney, anche i Ferragnez sul Lago di Como

Non solo Barack Obama in visita con la famiglia alla villa di George Clooney (FOTO). Ieri, sabato 22 giugno, sul lago di Como c’erano anche i Ferragnez. La coppia non era lì per incontrare l’ex presidente Usa, ma per il matrimonio di alcuni amici. Chiara Ferragni e Fedez hanno postato sui social foto e video della cerimonia in una villa di Bellagio, con sullo sfondo il lago. “Ma quanto è bella l’Italia?”, ha chiesto l’imprenditrice digitale ai suoi follower su Instagram mostrando il panorama. E in un’ora, ha poi svelato il cantante, circa 161mila persone hanno risposto “bellissima”.

Il sabato dei Ferragnez sul lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez, come hanno raccontato in alcune stories su Instagram, hanno partecipato al matrimonio di alcuni amici conosciuti durante la luna di miele alle Maldive. Il cantante ha indossato la stessa giacca che aveva al suo matrimonio (“Gli sta più stretta perché ora è più muscoloso”, ha scherzato la moglie) e, sotto, una camicia con il logo “Ferragnez”. Chiara, invece, aveva un abitino corto fucsia. L’atmosfera romantica ha contagiato la coppia. Lei ha pubblicato sui social un paio di foto abbracciata all’artista. “In every lifetime, I will find you”, ha scritto sotto una delle immagini (“In ogni vita, io ti troverò”). “My half” ("La mia metà"), ha replicato lui pubblicando un altro scatto della coppia con il lago di Como come cornice.