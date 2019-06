Fidanzato di Kate Moss cacciato dalla sfilata, scambiato per un fan

Lo scambiano per un fan e lo allontano strattonandolo. Protagonista della rissa sfiorata a Parigi, prima della sfilata di Dior Homme, è stato il conte Nikolai von Bismarck, meglio conosciuto (a quanto pare non da molti) come il fidanzato della top model Kate Moss. I due si frequentano da diversi mesi; von Bismark, 32 anni, era presente anche al compleanno della top model, che a gennaio ha compiuto 45 anni.

Chi è il fidanzato di Kate Moss?

Come si vede nelle immagini pubblicate dal sito di gossip francese Celebrities in Paris, riprese dai siti internazionali, il conte, abito chiaro e capelli castani, viene trascinato a forza da un uomo della security. Von Bismarck ci mette qualche secondo a capire cosa stia succedendo, poi reagisce urlando e divincolandosi e infine spinge via la zelante body guard.